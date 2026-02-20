Укр

Массовый ценопад в "Сильпо" - скидки более 50%: на каких 10 товарах можно сэкономить

Денис Подставной
На некоторые товары скидки превышают 50%

Украинские сети супермаркетов часто устраивают различные акции, благодаря которым покупатели могут экономить сотни гривен на продуктах. Одной из таких сетей является "Сильпо".

"Телеграф" рассказывает о 10 товарах в "Сильпо", которые прямо сейчас можно купить дешевле. "Скидки" действовать до 26 февраля.

Товары на скидках:

  • Молоко Ферма 900г — 34 гривны вместо 68 (скидка 49%)
  • Шоколад молочный Roshen Lacmi — 35 гривен вместо 69 (скидка 49%)
  • Паста креветкова Veladis з авокадо — 49 гривен вместо 99 (скидка 50%)
  • Кофе молотый Starbucks Veranda Blend 200г — 269 гривен вместо 409 (скидка 34%)
  • Конфеты Trolli — 29 гривен вместо 66 (скидка 55%)
  • Крабовые палочки Водный мир замороженные — 139 вместо 193 (скидка 28%)
  • Сок Jaffa томатный с морской солью 0,95л — 54 вместо 81 (скидка 33%)
  • Сыр Комо Тенеро Милк 50%, брусок — 54 гривны вместо 112 (скидка 51%)
  • Палочки крабовые Vici с мясом натурального краба охлажденные — 139 вместо 254 (скидка 45%)
  • Туалетная бумага Zewa Pure Moist влажная — 119 гривен вместо 199 (скидка 40%)
Скидки в Сильпо
Пример скидок в Сильпо

Почему на товары появляются скидки

  • Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;
  • Для привлечения большего количества покупателей;
  • В рамках сезонных распродаж;

Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" действуют большие скидки на продукты и товары до 57%.

