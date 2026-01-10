Боксер нокаутировал соперника и судью в чемпионском бою (видео)

Уникальный момент в боксе попал в прямую трансляцию

В субботу, 10 января, в Оберхаузене (Германия) проходит большой вечер профессионального бокса Кабайел — Кныба. В андеркарде шоу зрители увидели уникальную досрочную победу.

Что нужно знать

В Германии проходит большой вечер бокса

В разогревочном бою Эррера нокаутировал Нуньеса в бою за титул временного чемпиона WBC

Кубинец умудрился также уложить на канвас судью

В титульном поединке легковесов (до 61,235 кг) на ринге вышел непобедимый кубинец Хадьер Эррера (18-0, 16 КО) и панамский боксер Рикардо Нуньес (26-8, 22 КО). 12-раундовый поединок продлился 8 раундов, передает "Телеграф".

Эррера под занавес 8-й 3-минутки взвинтил темп, прижал Рикардо к канатам и начал буквально избивать оппонента. Рефери решил вмешаться, чтобы остановить бой, однако сам оказался канвасе. Таким образом, 23-летний Хадьер нокаутировал и 32-летнего соперника, и судью. К слову, Эррера добыл свою 18-ю победе в профи. На счету Нуньеса 26 побед и 8 поражений.

В главном бою шоу на ринге сойдутся немец Агит Кабайел (26-0, 18 KO) и поляк Дамиан Кныба (17-0, 11 KO). На кону поединка стоит титул временного чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе. Победитель может получить бой с Александром Усиком (24-0, 15 КО) в будущем.

Напомним, Усик пока не знает имя следующего соперника, хотя ранее заявлял, что хочет провести поединок против "Бронзового бомбардировщика". Также Александр не против сразиться с "Разрушителем". "Кот" в конце декабря 2025 года посетил шоу бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где подтвердил намерение сразиться с Деонтеем Уайлдером.