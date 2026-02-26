Экономия на праздничном столе: в "АТБ" продают колбаски по самой низкой цене

Стоит сходить именно в этот магазин

Большинство выгодных покупок можно сделать в супермаркете "АТБ", например популярный шоколад Roshen и колбаски-гриль Глобино.

На украинском онлайн-сервисе "GoToShop" сравнили цены на эти колбаски и оказывается, что именно в этом магазине на них можно сэкономить до 25 гривен. Детальнее об этом написал "Телеграф".

Цена на колбаски-гриль Глобино Мортадельки охлажденые 600 граммов в магазине "АТБ" варьируется от 166,50 до 177,60 гривны, что делает их одних из самых выгодных вариантов среди крупных торговых сетей Украины. Кроме того, на них сейчас действует скидка, что позволяет еще больше сэкономить.

Для сравнения, у "Auchan" колбаски-гриль той же марки стоят 190,90 гривен, а у "Metro" — 192,90 гривны, что на 15-25 гривен дороже, чем у "АТБ".

Какая разница в ценах на колбаски-гриль Глобино Мортадельки в разных магазинах. Фото: GoToShop

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сети "АТБ" одним из самых популярных акционных товаров стала имитированная икра горбуши, которую предлагают купить значительно дешевле. Цена на товар упала почти вдвое, сделав его еще более доступным для покупателей. Стоит поторопиться, чтобы его не разобрали.