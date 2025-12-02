Пухляш с сердцем воина: Усик назвал нового соперника

"Разрушитель" среди потенциальных соперников украинца

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) может дать бой Энди Руису-младшему (35-2-1, 22 KO). Однако данный поединок точно будет не следующим для украинца.

Что нужно знать

Усик не против провести бой с Руисом

Потенциальны поединок может пройти после шоу Усик — Уайлдер

Руис славится своим ударом, но слабой дисциплиной при подготовке

Об этом заявил Усик в комментарии для iFL TV. По словам Александра, он может сразиться с Руисом после боя с Деонтеем Уайлдером, которого "Кот" назвал своим следующим соперником.

Я не знаю. Возможно, после боя с Деонтеем. Я не знаю. Сейчас я просто работаю по своему плану. Может, мой план и план моей команды отличаются, но сейчас у меня такой план, – сказал Усик. Александр Усик

Первый, кто остановил Джошуа

Американец мексиканского происхождения Руис стал известен на весь мир после своей победы над небитым на то время Энтони Джошуа. "Разрушитель" уже в 3-м раунде оказался в нокдауне, однако моментально перевернул ход поединка, который завершился его досрочной победой в 7-м раунде. Энди стал первым мексиканцем, который выиграл чемпионский титул в супертяжелом весе.

Проблемы с весом

Джошуа активировал опцию реванша, и боксеры ударили по рукам. К реваншу Энди подошел с весом в 128 кг при росте 188 см, из-за чего попросту не мог попасть по AJ. Поединок завершился убедительной победой британца единогласным решением судей.

Как потом признавался Руис, он так долго праздновал победу, что не смог нормально подготовиться к реваншу.

Это был его день. Я не подготовился так, как должен был. Набрал слишком много веса. Энди Руис

К слову, Руис никогда не был "бодибилдером" в мире бокса. Энди обожает сладости, в том числе шоколадные батончики Snickers. К слову, он даже стал "чемпионом Snickers" — компания Mars Incorporated отправила ему ящик батончиков и вручила уникальный именной чемпионский пояс после победы над Джошуа.

Энди Руис с поясом Snickers

Скандал с бывшей женой

В апреле 2023 года бывшая супруга Энди Джулия Лемус подала судебный иск, обвинив боксера в домашнем насилии. Она утверждала, что Руис подвергал ее сексуальному, моральному и физическому насилию, а также жестоко обращался с детьми. По ее словам, это происходило, когда боксер выпивал или был под наркотиками.

Руис все обвинения отрицал и подал встречный иск. Он обвинил Джулию в том, что она ударила его ножом в 2020 году, а также украла драгоценности на сумму в 1 млн долларов, в том числе чемпионские пояса.

Энди Руис и Джулия Лемус/Фото: Getty Images

Руис свой последний бой провел в августе 2024 года. Его поединок с Джарреллом Миллером завершился вничью.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю Уайлдера. Американец стал заниматься боксом только в 20 лет, чтобы спасти дочь.