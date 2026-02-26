Стаж большой, а пенсия маленькая? В чем тут вина СССР и как это можно исправить

Глава Комитета по вопросам финансов Гетманцев рассказал о возможных вариантах

В Украине немало людей с большим рабочим стажем, но с низкими пенсиями. Однако государство уже рассматривает варианты, как это исправить.

Что нужно знать:

Большинство людей с большим стажем – это рабочие времен СССР

В основном за этот период нет нужных сведений или документов

Государство рассматривает возможность создания базовой пенсии с достойным уровнем

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в материале "Телеграфа": Пенсии части украинцев не повышают из-за абсурдных схем: Гетманцев о том, как исправить ситуацию.

По словам чиновника, сейчас в Украине много пенсионеров с большим стажем, но низкими выплатами. Однако это связано именно с временами СССР, ведь наработать стаж в 40, а то и больше лет, людям удалось именно в советское время. Достаточно часто в СССР стаж начинал начисляться с колледжа или института, в который некоторые поступали уже в 15-16 лет. Так, в Украине и появились 40-летние пенсионеры.

"Проблема больших стажей еще и состоит в том, что охватывается период советских времен, сведений за который часто нет, или недостаточно, или вообще речь идет о трудоднях и т.д. В таких условиях сложно обеспечить справедливый расчет пенсии только по формуле", — говорит Гетманцев.

Председатель Комитета добавляет, что сейчас государство хочет создать универсальную пенсионную выплату, которая обеспечивала бы достойный минимальный уровень пенсии. То есть рассматривается вариант появления базовой пенсии, к которой будут добавлять доплату в виде страховки, которая зависит от уплаченного ЕСВ. Выходит, что будет один уровень выплат и разные доплаты.

