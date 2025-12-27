Усик прямо во время боя назвал своего следующего соперника (видео)

Украинец хочет провести бой с американцем

В субботу, 27 декабря, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) обозначил свое возвращение на ринг. Украинский чемпион вновь публично вызвал на бой бывшего чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО) по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик".

Что нужно знать

Усик посетил шоу Иноуэ — Пикассо

Во время одного из боев журналисты взяли небольшое интервью у Александра

Усик заявил, что хочет провести бой с "Бронзовым бомбардировщиком"

Соответствующее заявление Усик сделал прямо во время одного из поединков на вечере бокса Иноуэ — Пикассо в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Об этом сообщает "Телеграф".

В следующем году я хочу драться с "Бронзовым бомбардировщиком". Да, с Уайлдером. Александр Усик

Добавим, что бой Наоя Иноуэ — Давид Пикассо завершился победой японца единогласным решением судей. Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,225 кг). На сайте "Телеграф" доступны лучшие моменты поединка.

Лучшие нокауты Деонтея Уайлдера

Напомним, Усик пока не знает имя следующего соперника, хотя ранее заявлял, что хочет провести поединок против "Бронзового бомбардировщика". Также Александр не против сразиться с "Разрушителем".