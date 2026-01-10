Боксер нокаутував суперника та суддю у чемпіонському бою (відео)

Унікальний момент у боксі потрапив у пряму трансляцію

У суботу, 10 січня, в Оберхаузені (Німеччина) відбувається великий вечір професійного боксу Кабаєл — Книба. В андеркарді шоу глядачі побачили унікальну дострокову перемогу.

Що потрібно знати

У Німеччині проходить великий вечір боксу

У розігрівальному бою Еррера нокаутував Нуньєса у бою за титул тимчасового чемпіона WBC

Кубинець примудрився також укласти на канвас суддю

У титульному поєдинку легковаговиків (до 61,235 кг) на рингу вийшов непереможний кубинець Хадьєр Еррера (18-0, 16 КО) та панамський боксер Рікардо Нуньєс (26-8, 22 КО). 12-раундовий поєдинок тривав 8 раундів, передає "Телеграф".

Еррера під завісу 8-ї 3-хвилинки підняв темп, притиснув Рікардо до канатів і почав буквально бити опонента. Рефері вирішив втрутитися, щоб зупинити бій, проте сам опинився на канвасі. Таким чином, 23-річний Хадьєр нокаутував і 32-річного суперника, і суддю. До речі, Еррера здобув свою 18 перемогу у профі. На рахунку Нуньєса 26 перемог та 8 поразок.

У головному бою шоу на рингу зійдуться німець Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) та поляк Даміан Книба (17-0, 11 KO). На кону поєдинку стоїть титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі. Переможець може отримати бій з Олександром Усиком (24-0, 15 КО) у майбутньому.

Нагадаємо, Усик поки не знає ім’я наступного суперника, хоча раніше заявляв, що хоче провести поєдинок проти "Бронзового бомбардувальника". Також Олександр не проти битися з "Руйнівником". "Кіт" наприкінці грудня 2025 року відвідав шоу боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де підтвердив намір битися з Деонтеєм Вайлдером.