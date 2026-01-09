Владимир Кличко вернулся на ринг: видео боя наделало шуму в сети

Легендарный боксер провел спарринг с украинским олимпийцем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) провел спарринг с участником Олимпийских игр-2024 от Украины Дмитрием Ловчинским. 26-летний боксер-любитель погонял по рингу 49-летнюю легенду бокса.

Что нужно знать

Кличко провел спарринг с Ловчинским

В сети вновь разгорелись споры о потенциальном возвращении Владимира на профи-ринг

Кличко посоветовали не возвращаться в бокс

Видео спарринга Владимир опубликовал в соцсети Х. Кличко отметил, что продолжает тренироваться ради выносливости ежедневно. На видео присутствует тренер Александр Полищук. Раньше он работал с Владимиром, а сейчас тренирует Ловчинского.

Психические, физические или оба одновременно, но одна тренировка в день, каждый день, каждый год… Найдите свою собственную рутину и соблюдайте ее. Это и есть выносливость. Буква E в моем способе FACE. Будем продолжать бить. Владимир Кличко

Видео Кличко наделало шуму в сети. Пользователи уже подыскивают Владимиру соперников в лице действующих чемпионов мира, однако далеко не все разделяют оптимистический настрой. К примеру, боксерский блогер Александр Пасичнык считает, что Владимиру не стоит возвращаться на ринг.

Добавим, что Кличко давно мечтал побить рекорд американского супертяжа Джорджа Формана, завоевавшего чемпионский пояс в возрасте 45 лет и 360 дней. Однако из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину этим планам не было суждено воплотиться в жизнь.

Напомним, председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх публично изъявил желание вернуть "Доктора Стального Молота" на ринг. К слову, Александр Усик может помочь Кличко заполучить чемпионский бой.