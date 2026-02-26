Вода там никогда не замерзает? Где в Украине находится "Озеро призраков" и что с ним не так (фото)

Этот небольшой водоем славится необыкновенной способностью

В Украине есть множество озер: одни завораживают своей живописной красотой, другие притягивают таинственной мистикой. Среди них особое место занимает озеро Викнина в Хмельницкой области.

"Телеграф" решил выяснить, почему этот водоем связывают с призраками и что делает его таким уникальным. Мы собрали самые интересные факты.

Где находится в Украине "Озеро призраков" и что с ним не так

В Хмельницкой области находится уникальное озеро, о котором уже много лет ходят жуткие легенды. Местные жители называют его "Озером привидений", хотя его настоящее название — Викнина.

Озеро Викнина в Хмельницкой области, Фото: km-oblrada

Водоем расположен в самом центре села Хропотова и удивляет своей необычной особенностью: даже в самые лютые морозы вода здесь не замерзает. Независимо от сезона и погоды температура воды держится на уровне +13…+15 градусов, а при особенно сильных морозах поверхность озера начинает "дышать" паром, создавая мистическую атмосферу.

В Украине есть озеро, которое не замерзает, Фото: km-oblrada

О водоеме ходит множество загадочных историй. Местные рассказывают, что когда-то в нем утонул человек вместе с лошадьми, а позже мертвые животные всплыли в соседнем пруду, который находится в десяти километрах от Викнины.

Одни утверждают, что именно эта трагедия оставила в озере особую энергию, другие считают, что место может быть "порталом" в потусторонний мир. Именно поэтому жители стараются обходить озеро стороной.

Озеро Викнина, как выглядит, Фото: km-oblrada

Ученые никогда не изучали озеро Викнина, поэтому неизвестно, почему оно не замерзает. Жители села считают, что причиной этого явления могут быть подземные источники, которые постоянно питают водоем.

"Телеграф" писал ранее, какой город вблизи российской границы имеет мистическое название. В нем живут колдуны?