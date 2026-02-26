Готовность к старту максимальна? Когда аэропорт "Борисполь" может возобновить работу

Главное условие – безопасность полетов

Международный аэропорт Борисполь в Киеве готов возобновить свою работу, как только это станет безопасно. Речь идет об открытии воздушного пространства и восстановлении регулярных полетов.

Об этом в пресс-центре международного аэропорта "Борисполь" ответили на запрос "Телеграфа". Компания подчеркнула, что в настоящее время аэропорт находится в высокой степени операционной готовности. Отмечается, что компания готовится к восстановлению гражданских авиаперевозок как ключевой транспортный хаб страны.

"Мы сохранили инфраструктуру, кадровый потенциал, сертификацию и операционную способность и сейчас находимся в высокой степени операционной готовности при принятии соответствующего решения на государственном уровне", — говорится в документе.

Аэропорт "Борисполь" до 2022 года. Фото: открытые источники

Как выглядит аэропорт "Борисполь". Фото: открытые источники

Однако решение об открытии воздушного пространства и восстановлении регулярных полетов принимается исключительно государственными органами с учетом факторов безопасности и международными партнерами с учетом реальной ситуации безопасности.

Ответ пресс-центра аэропорта "Борисполь"

Возможно ли возобновить работу за 4-6 недель и что говорят авиакомпании

Пресс-центр рассказал, что сейчас "Борисполь" имеет все необходимое для быстрого перехода в практическую фазу восстановления работы после получения разрешений. Однако календарные прогнозы преждевременны, ведь ключевым фактором остается безопасность полетов.

При этом международные компании сохраняют интерес к украинскому рынку. Официальное обнародование списка авиакомпаний возможно после запуска работы аэропорта.

Аропорт "Борисполь" в Киеве. Фото: открытые источники

Аэропорт "Борисполь" до 2022 года. Фото: открытые источники

Как будут обеспечивать безопасность полетов и что нужно для их восстановления

"Безопасность является абсолютным приоритетом. Возобновление авиационной деятельности возможно исключительно при условии подтвержденной безопасности полетов, выполнения международных требований по управлению военными рисками, наличию страхового механизма и получению всех необходимых регуляторных разрешений", — подчеркнули в документе.

В компании не объяснили практическую сторону возобновления работы: нужно ли реконструировать взлетные полосы, ремонтировать помещение и т.п. Но добавили, что у них есть план запуска работы, включающий подготовку персонала, сертификатов и т.п. Большая часть работы уже проделана.

Ответ пресс-центра аэропорта "Борисполь"

Для справки

Аэропорт "Борисполь" — это основной и крупнейший пассажирский международный аэропорт Украины и столицы. Он обеспечивал около двух третей авиапассажирских перевозок в стране. Это единственный аэропорт Украины, имеющий трансконтинентальный статус. Ежегодно обслуживал более 15 млн национальных и иностранных пассажиров. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году временно прекратил свою работу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети показали видео из кабины самолета "Мрия" за несколько дней до уничтожения.