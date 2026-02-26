Не свет: тариф на какую базовую услугу могут существенно поднять

Коммунальным предприятиям не хватает средств на ремонт

Тариф на электроэнергию в течение 2026 года пересматривать не планируют, однако со стоимостью холодного водоснабжения ситуация более сложная. Себестоимость куба воды для предприятий выше, чем оплата от населения.

Что нужно знать:

Себестоимость кубометра воды превышает тариф для населения в 2-3 раза

В крупных городах тарифы сдерживаются решениями НКРЭКУ

В небольших громадах стоимость воды росла в последние годы

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. Он отметил, что основные расходы водоканалы несут из-за высокой стоимости электроэнергии.

Это основной их ресурс, который они тратят на то, чтобы поднять воду из недр и подать ее к потребителям. И себестоимость доставки куба воды вдвое, втрое обходится водоканалу дороже, чем он получает от населения за эту воду Сергей Нагорняк, нардеп

Однако он отметил, что в случае пересмотра тарифов на воду, критическим для украинцев они не окажутся. Нагорняк отметил, что украинцы платят за воду "копейки", а в то же время водоканалы не могут заниматься ремонтами труб, ресурса ведь не хватает даже на закупку электроэнергии. По ней он отметил, что при всем тариф менять не планируют. Нагорняк считает, что сейчас не время, а тариф "приемлем для государственных компаний и подъемный для людей".

Не все тарифы на воду все равно низкие

Следует отметить, что в больших городах тарифы на воду не менялись уже несколько лет. Для населения они сдерживаются НКРЭКУ. Однако для небольших городов ситуация другая — в них тарифы росли в течение 2022-2026 годов. Например, в Дрогобыче стоимость водоснабжения/водоотвода почти вдвое больше, чем в областном центре – Львове. Есть населенные пункты, где тариф на водоснабжение еще больше и достигает почти 80 грн.

Тариф на воду во Львове по данным местного водоканала

Тариф на воду в Дрогобыче по данным местного водоканала

