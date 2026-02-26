Украина может вплотную приблизиться к созданию ядерного оружия. Как это сделать

Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" о том, когда Украина может получить свою ядерку

На днях служба внешней разведки страны-оккупанта обнародовала информацию о том, что Великобритания и Франция якобы собираются тайно передать Украине ядерное оружие и средства его доставки.

Противник утверждает, что в Лондоне и Париже якобы рассматривают возможность передачи Киеву французской малогабаритной боевой части TN75 от одной из баллистических ракет M51.1, размещаемых на подлодках.

Основной упор делается на том, что усилия наших стратегических партнеров "сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев".

На эту информацию уже отреагировал представитель Кремля Песков.

"Это абсолютно вопиющее нарушение всех норм и принципов соответствующих актов международного права. Безусловно, эта информация будет восприниматься нами во внимание и учитываться в ходе переговоров, потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация", – заявил он.

В свою очередь президент Украины Зеленский заявил, что заявления России о "передаче Украине ядерного оружия" являются политическим давлением и подготовкой к следующим трехсторонним встречам по мирному соглашению.

"В Украине нет ядерного оружия, к сожалению. Вы знаете все обстоятельства, когда у Украины было это оружие и когда не стало. Благодаря чему и благодаря кому это произошло", — отметил Зеленский.

Оно насчитывало:

176 межконтинентальных баллистических ракет в составе 43-й ракетной армии: 130 жидкотопливных СС-19 (по шесть боеголовок каждая) и 46 твердотопливных СС-24 (по десять боеголовок каждая) в шахтных пусковых установках,

стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 (от 30 до 43),

ядерные боезаряды стратегического оружия (от 1514 г. до 2156 г.),

тактические ядерные боезаряды (от 2800 до 4200).

Впрочем, еще в 1990 году Украина заявила о принципе безъядерного государства. Речь идет о Декларации о государственном суверенитете, принятой Верховной Радой 16 июля 1990 года. В документе говорилось, что Украина провозглашает намерение стать нейтральным, внеблоковым государством и обязуется придерживаться трех неядерных принципов: не применять, не производить и не приобретать ядерное оружие. Этот принцип получил неофициальное название "доктрина Павлычко" — по имени Дмитрия Павлычко, главы комитета по иностранным делам Верховной Рады в 1990-1994 годах.

В октябре 1991 года Верховная Рада приняла заявление о безъядерном статусе. В декабре того же года Украина подписала Минское соглашение СНГ, которое предусматривало, что Украина разукомплектует запасы тактического ядерного оружия до начала июля 1992 года, а остальные запасы — до конца 1994 года.

В декабре 1994 г. Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как не ядерное государство, а последняя боеголовка была вывезена в Россию в августе 1996 г. В рамках трехстороннего соглашения США и Россия дали гарантии относительно территориальной целостности и независимости Украины, а также отказаться от использования против нее силы "в соответствии с принципами Заключительного акта ОБСЕ".

Добровольный отказ Украины от ядерного оружия трактовался как первая подобная акция в мировой практике на фоне желания других государств получить контроль над военным атомом. Единственным государством, отказавшимся от разработок в ядерной отрасли, была Южно-Африканская Республика, которая фактически выменяла такое решение в обмен на позиции лидерства на Африканском континенте. Но решение ЮАР не идет в сравнении с решением Украины. Хотя бы потому, что у ЮАР ядерного оружия не было.

Дальнейшие события в отношениях со страной-оккупантом показали, насколько непродуманным и преступным по отношению к своей стране оказался подобный шаг.

Разговоры о возможном восстановлении ядерного статуса активизировались в Украине после событий 2014 года, а именно: аннексии Крыма и оккупации части Луганской и Донецкой областей. Уже тогда стало ясно, что Будапештский меморандум не обеспечил Украине вопроса гарантий территориальной целостности и независимости страны.

Стоит отметить, что вопрос о возможности восстановления ядерного статуса нашего государства используется страной-оккупантом для политических манипуляций и обвинений. Примечательно, что россияне заявляли об "украинском ядерном оружии" еще с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Тем не менее сегодня даже очень быстрый анализ ситуации говорит о том, что экономический и научно-технический потенциал Украины достаточен для обратного хода. При наличии существующей технологической базы, воспроизводстве ядерного потенциала и производстве ядерных боезапасов требуется пять-семь лет, если ежегодно вкладывать 200-300 млн дол. На территории Украины есть два предприятия по добыче и переработке урана. Завод по производству тяжелой воды, разработка электронных компонентов и даже специальная техника, которая измеряет изотопный состав ядерных материалов. Отечественные специалисты уверяют, что Украина в очень короткие сроки может реализовать такие отсутствующие ядерные технологии, как получение трития, реактор-производитель вооруженного плутония, радиохимический завод по обогащению плутония и металлургический завод по производству вооруженного плутония. Также можно отдельно подчеркнуть, что Украина является одним из богатейших регионов, где есть уран.

Большим плюсом является и то, что из 20 ракетных комплексов, которые были на вооружении бывшего СССР, 13 были разработаны в днепропетровских КБ "Южное" и ПО "Южмаш".

Что касается самого ядерного цикла, то в свое время руководитель Днепропетровского филиала Национального университета А. Шевцов заявил, что при наличии политической воли и одного млрд дол. Украине понадобится всего полгода. По мнению ученого, Украина способна создать ядерные боеприпасы как на основе обогащенного урана, так и на основе плутония. Наиболее простым для Украины может быть так называемый "плутониевый путь" разработки ядерного оружия. Стоимость небольшого реактора-производителя вооруженного плутония Рu-25 и радиохимического завода будет стоить несколько десятков миллионов долларов. Еще больше затраты можно уменьшить за счет выделения плутония из ТВЭЛов. Точность счетов ядерных материалов МАГАТЭ, равная 99%, позволяет на "потерях" 1% плутония, ежемесячно получать по одному ядерному боезапасу. Плутониевый путь позволит Украине в сжатые сроки быть обладателем 100 ядерных зарядов средней мощности в пределах 15 кг.

Путь создания ядерного оружия на основе обогащенного урана 11-235 до 90% уровня, более дорогой, поскольку более технологичен. Но все необходимое у Украины есть, создание специальных высокоскоростных центрифуг – вопрос привлеченных средств и времени. По такому пути пошли Пакистан и Индия и пороговые государства Бразилия и Аргентина.

По словам академика НАНУ Барьяхтар, при сравнении Украины и Индии, и Пакистана, Украина даже при очень плохих обстоятельствах могла значительно быстрее стать ядерным государством с ядерным оружием, чем две последние страны.

Официальный ядерный клуб сегодня состоит из следующих государств: США, Россия, Великобритания, Китай, Франция. Круг неофициальных владельцев гораздо шире. Сейчас 30-40 стран мира могут создать ядерное оружие. От обычных вооружений, которые нужно то и дело демонстрировать, у ядерного оружия есть важная и уникальная черта: оно выполняет сдерживающую функцию не только своими военно-техническими характеристиками, но уже фактом своего наличия у этой страны.

Ядерное оружие является фактором "косвенного действия, политического оружия". Официальные собственники ядерного оружия декларируют это в своих доктринах с учетом собственных политических интересов. К примеру, Франция уже дала главные положения собственной доктрины. Французские ракеты будут нацелены не только на государства, имеющие ядерное оружие, но и на те, которые могут использовать против Франции свои химические и биологические арсеналы. Наличие таких целей – одна из форм ядерного сдерживания. По выражениям М. Тэтчера именно наличие ядерного оружия, как фактора сдерживания сыграло решающую роль в противостоянии в "холодной войне" между западом и СССР.

По моему убеждению, ведение серьезного диалога о восстановлении Украиной ядерного статуса является вполне правильным шагом и будет способствовать ревизии бездействующих гарантий безопасности. Кроме того, Украина может вплотную приблизиться к созданию ядерного оружия, оставив этот шаг как последнюю возможность, необходимую для сохранения государственности. Такая программа может быть реализована в рамках развития атомной энергетики с учетом расширения ее компонентов, которые могут быть использованы в военном деле.

Враждебные шаги наших соседей, посягающих на наши территории, не оставляют нам другого выбора, как создания собственного ядерного потенциала, гаранта безопасности и территориальной неприкосновенности наших границ.