Смертельная авария Джошуа: появились новые детали трагедии

Полиция Нигерии обвинила водителя бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) в смертельном ДТП. Среди прочего он управлял транспортным средством без водительского удостоверения.

Что нужно знать

Энтони Джошуа попал в аварию в Нигерии

Полиция в ДТП винит водителя Джошуа

Боксер чудом избежал смерти

Полицейское управление штата Огун подтвердило, что 46-летнему водителю Джошуа Аденийи Моболаджи Кайоде было предъявлено обвинение в суде. Слушание по его делу отложено до 20 января, передает Sky Sports.

Кайоде обвиняется по четырем пунктам: опасное вождение, повлекшее смерть, безрассудное и небрежное вождение, вождение без должной осторожности, повлекшее телесные повреждения и ущерб имуществу, а также вождение без действующего национального водительского удостоверения. Подсудимому была назначена залоговая сумма в размере 5 000 000 найра (около 150 тыс. грн). Он был заключен под стражу до выполнения условий залога.

Кроме того, Express сообщает, что Энтони чудом избежал смерти. Дело в том, что боксер изначально сидел рядом с водителем, однако тот попросил Джошуа пересесть. Это спасло жизнь AJ.

Мой клиент не признал себя виновным, и произошедшее было несчастным случаем. У меня еще не было возможности поговорить с ним как следует, но я знаю, что он утверждает, что тормоза не сработали. Я также понимаю, что поездка началась в Лагосе, и сначала Энтони сел на переднее сиденье, но водитель попросил его поменяться местами. Он сделал это потому, что Энтони — крупный мужчина, и он не мог толком видеть боковое зеркало, поэтому попросил его пересесть, и он сел позади водителя. Адвокат Джошуа Олалекан Абиодун

Напомним, смертельная авария произошла около 11 часов утра (местное время) в понедельник, 29 декабря, в Макуне (штат Огун, Нигерия). Федеральная служба безопасности дорожного движения страны сообщила, что, предположительно, автомобиль Lexus с Джошуа двигался с превышением скорости, потерял управление при обгоне и врезался в грузовик на обочине.

Энтони Джошуа после ДТП в Нигерии/Фото: Adeniyi Orojo

Энтони Джошуа после того, как его вытянули из машины/Фото: Adeniyi Orojo

В результате ДТП погибли Сина Гами и Латиф Айоделе — тренеры и друзя Джошуа. Энтони получил незначительные травмы и уже в среду, 31 декабря, боксера выписали из больницы.

Сина Гами и Энтони Джошуа/Фото: x.com/Home_of_Fight

Роберт Латц и Энтони Джошуа/Фото: x.com/Home_of_Fight

Добавим, что Джошуа часто посещает Нигерию, ведь он имеет нигерийские корни. Его прадед принял фамилию Джошуа после обращения в христианство. Спортсмен регулярно посещает родину предков, а одна из его самых известных татуировок — изображение Нигерии на африканском континенте.

Энтони Джошуа набил на плече Африку с контурами Нигерии/Фото: x.com/AfricaFactsZone

Напомним, в декабре 2025 года AJ добыл досрочную победу над блогером-боксером Джейком Полом.