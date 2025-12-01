Пошел в бокс, чтобы спасти дочь: Усик хочет драться с боксером с убийственным ударом

"Бронзовый бомбардировщик" может стать следующим соперником украинца

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр "Кот" Усик (24-0, 15 КО) хочет провести поединок против бывшего чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО) по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик". Американец имеет скандальное прошлое.

Что нужно знать

38-летний Усик вызвал на бой 40-летнего Уайлдера

Деонтей пришел в бокс в 20 лет

Американский боксер нередко попадал в скандалы

Соответствующий комментарий Усика приводит Boxing King Media. "Телеграф" рассказывает о скандалах и интересных фактах вокруг Уайлдера.

Я продолжаю сражаться. В следующем году я хочу сразиться с Деонтеем Уайлдером. Для меня это интересно. Этот парень – чемпион мира, очень известный, сильный парень. Он является одним из великих супертяжеловесов последних 10 лет. Говорю это только сейчас, эксклюзивная информация. Я обговаривал это со своей командой, я говорю: "Это мой первый вариант, первое имя". О втором варианте мы и не говорили. Сейчас у меня только один человек на прицеле — это Деонтей. Александр Усик

Позднее начало в боксе

Невероятно, но Уайлдер начал заниматься боксом в возрасте 20 лет. 19-летний Деонтей столкнулся с серьезными жизненными вызовами. Его девушка Хелен забеременела, а у плода обнаружили страшный порок — расщепление позвоночника. Пара не отказалась от ребенка и на свет появилась девочка Найя. Именно ради Найи Уайлдер бросил университет и надежды стать профессиональным баскетболистом или футболистом (американский футбол).

Я начал заниматься боксом не потому, что мне это нравилось. Я начал заниматься боксом, чтобы заработать денег и позаботиться о своей дочери. Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер с дочерью Найей/Фото: Getty Images

Чтобы обеспечить семью, Деонтей трудился на нескольких работах: торговал на рынке, работал в ресторанах быстрого питания и водил грузовик с пивом. В 20 лет он решил зарабатывать боями. Тренер Джей Диас рекомендовал новичку пойти в баскетбол, но тот настоял. В итоге спустя 3 года Деонтей выиграл олимпийскую медаль — "бронзу" в Пекине.

Деонтей Уайлдер на Олимпиаде-2012

Моя дочь Найя родилась с расщеплением позвоночника, и мне нужно было ей помочь. Мне понадобились всего два года, чтобы выиграть бронзу. Поэтому я — Бронзовый бомбардировщик. Это прозвище останется со мной навсегда, оно несет мою историю. Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер с дочерью Найей

Трилогия с Тайсоном Фьюри

Главные поединки в карьере Уайлдер проиграл. "Цыганский король" два раза побил американца, а один поединок боксеры свели вничью. Тем не менее все три боя показали "Бронзового бомбардировщика" как высококлассного панчера, однако вскрылась его главная проблема — плохая выносливость.

Полный бой Уайлдер - Фьюри

Уайлдер обвинял Фьюри в мошенничестве. В частности, в манипуляциях с перчатками. По мнению американца, Фьюри якобы "подложил" в перчатки какой-то тяжелый твердый предмет. "Доказательством" служило лицо Деонтея после второго боя — якобы обычный кулак не мог нанести такие повреждения.

Полный бой Уайлдер - Фьюри 2

Кроме того, после второго боя Уайлдер заявил, что проиграл из-за 18-килограммового костюма. Именно в таком халате он вышел на ринг и устал так, что потерпел поражение.

Выход Уайлдера на ринг в костюме весом 18 кг

Полный бой Уайлдер - Фьюри 3

Скандал с наркотиками

В июне 2017 года Уайлдера арестовали в городе Таскалуса (штат Алабама, США) за хранение марихуаны. Запрещенное вещество правоохранители обнаружили в машине боксера. Деонтея приговорили к условному сроку (30 дней), а также к 60 часам общественных работ. Спортсмен заявил, что не принимает запрещенные вещества, а найденная марихуана не принадлежит ему.

Я — профессиональный спортсмен. Я не принимаю ничего, что может повлиять на мое тело или репутацию. Деонтей Уайлдер

Избиение женщины

В 2013 году Уайлдера арестовали в Лас-Вегасе (штат Невада, США) по обвинению в "избиении и попытке удушения" женщины. Боксер вышел под залог, а позднее стороны урегулировали конфликт. Защита Деонтея утверждала, что боксер напал на женщину, приняв ее за вора.

Он сожалеет о случившемся. Он и пострадавшая поговорили, и она приняла извинения. Надеемся, все скоро разрешится. Адвокат боксера Пол Паттерсон

Лучшие нокауты Уалдера

Напомним, Усик отказался от боя с британцем Фабио Уордли, который победил Джозефа Паркера. Александр добровольно освободил пояс WBO, из-за чего перестал быть абсолютным чемпионом мира. На данный момент у украинца нет официального соперника.