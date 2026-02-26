Четырех украинцев в Польше задержала полиция: что натворили и что их ждет дальше

Нетрезвые украинцы в Варшаве избили водителя такси и повредили его автомобиль

В Варшаве полиция задержала четырех граждан Украины, избивших таксиста и повредивших его авто. К моменту задержания они были очень пьяны.

Теперь молодым людям может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Что нужно знать:

Четверо украинцев устроили драку с таксистом в Варшаве

Они были очень пьяны

Полиция задержала мужчин в соседнем доме, им объявлено о подозрении

Согласно сообщению правоохранителей, двое 19-летних, 21-летний и 25-летний украинцы вызвали такси. По словам водителя, мужчины ехали в Грохово и все они были очень пьяны. Когда они прибыли по указанному адресу, водитель вынужден был выйти, чтобы помочь одному из мужчин выбраться из машины, поскольку тот был слишком пьян, чтобы это сделать, а другие не могли с ним справиться.

Полиция возле такси. Фото иллюстративное

Таксист объяснил, что внезапно, без видимой причины, между ним и мужчинами возникло недоразумение. Пассажиры напали на водителя, избили его, повредили зеркала автомобиля и поцарапали кузов.

Дебоширов быстро задержали. Фото KRP VII – Прага Полудни

По прибытии полиция вызвала медицинскую помощь для пострадавшего и начала поиски подозреваемых. Вскоре они арестовали всех четверых в соседнем доме.

Полиция арестовала всех четырех подозреваемых в соседнем доме. Фото KRP VII – Прага Полудни

"На месте происшествия полиция изъяла одежду задержанных, на которой находились следы борьбы и ссоры. Следователи и детективы собрали множество доказательств. На основе этого мужчинам было предъявлено обвинение. Всем будут предъявлены обвинения в нападении, 21-летнему юноше и одному из 19-летних также предъявлены обвинения в уголовном повреждении имущества. Подозреваемые взяли под наблюдение полиции и запретили приближаться к жертве или контактировать с ней", — говорится в сообщении.

Задержанным украинцам грозит уголовная ответственность. Фото KRP VII – Прага Полудни

Сколько украинских мужчин выехало в Польшу в 2025 году

Как пишет польское издание Rzeczpospolita, с конца августа по ноябрь 2025 года резко возросло количество украинцев, которые просят защиты в Польше. Заявления подали почти 50 тысяч граждан, что гораздо больше, чем в предыдущие месяцы. Этот всплеск связан с изменениями в украинском законодательстве, которые позволили выезд молодым мужчинам в возрасте 18–22 лет. Доля всех украинских мужчин в возрасте 18–65 лет, подавших заявления на легализацию в Польше, выросла с 16,6% до 17,4%.

Пограничная служба Польши подтверждает, что с конца августа по конец ноября в Польшу въехало более 121 тысячи мужчин этой возрастной категории. Значительная часть из них осталась в Польше или отправилась в другие страны ЕС.

Польская пограничница на пункте пропуска Медика. Фото PAP, Darek Delmanowicz

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Uklon и Bolt откровенно рассказали, как средства РЭБ и блекауты "ломают" сервисы. Такая поездка может стоить как крыло самолета.