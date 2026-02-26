Четырех украинцев в Польше задержала полиция: что натворили и что их ждет дальше
Нетрезвые украинцы в Варшаве избили водителя такси и повредили его автомобиль
В Варшаве полиция задержала четырех граждан Украины, избивших таксиста и повредивших его авто. К моменту задержания они были очень пьяны.
Теперь молодым людям может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Что нужно знать:
- Четверо украинцев устроили драку с таксистом в Варшаве
- Они были очень пьяны
- Полиция задержала мужчин в соседнем доме, им объявлено о подозрении
Согласно сообщению правоохранителей, двое 19-летних, 21-летний и 25-летний украинцы вызвали такси. По словам водителя, мужчины ехали в Грохово и все они были очень пьяны. Когда они прибыли по указанному адресу, водитель вынужден был выйти, чтобы помочь одному из мужчин выбраться из машины, поскольку тот был слишком пьян, чтобы это сделать, а другие не могли с ним справиться.
Таксист объяснил, что внезапно, без видимой причины, между ним и мужчинами возникло недоразумение. Пассажиры напали на водителя, избили его, повредили зеркала автомобиля и поцарапали кузов.
По прибытии полиция вызвала медицинскую помощь для пострадавшего и начала поиски подозреваемых. Вскоре они арестовали всех четверых в соседнем доме.
"На месте происшествия полиция изъяла одежду задержанных, на которой находились следы борьбы и ссоры. Следователи и детективы собрали множество доказательств. На основе этого мужчинам было предъявлено обвинение. Всем будут предъявлены обвинения в нападении, 21-летнему юноше и одному из 19-летних также предъявлены обвинения в уголовном повреждении имущества. Подозреваемые взяли под наблюдение полиции и запретили приближаться к жертве или контактировать с ней", — говорится в сообщении.
Сколько украинских мужчин выехало в Польшу в 2025 году
Как пишет польское издание Rzeczpospolita, с конца августа по ноябрь 2025 года резко возросло количество украинцев, которые просят защиты в Польше. Заявления подали почти 50 тысяч граждан, что гораздо больше, чем в предыдущие месяцы. Этот всплеск связан с изменениями в украинском законодательстве, которые позволили выезд молодым мужчинам в возрасте 18–22 лет. Доля всех украинских мужчин в возрасте 18–65 лет, подавших заявления на легализацию в Польше, выросла с 16,6% до 17,4%.
Пограничная служба Польши подтверждает, что с конца августа по конец ноября в Польшу въехало более 121 тысячи мужчин этой возрастной категории. Значительная часть из них осталась в Польше или отправилась в другие страны ЕС.
