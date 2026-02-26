"Давно столько не плакала": что говорят украинцы о финале четвертого сезона "Бриджертонов"

Главным героем этого сезона стал Бенедикт Бриджертон

В четверг, 26 февраля, на Netflix вышла вторая часть четвертого сезона популярного сериала "Бриджертоны". Украинцы, которые уже успели посмотреть финальные серии, активно делятся своей реакцией в сети.

"Телеграф" выяснил, какие чувства вызвал финал четвертого сезона "Бриджертонов" у пользователей. Украины поделились своими отзывами в Threads.

Появилась реакция украинцев на финал четвертого сезона "Бриджертонов"

В четвертом сезоне популярного сериала центральной фигурой любовной линии стал Бенедикт Бриджертон — именно вокруг него разворачиваются главные события. В первой части зрители увидели зарождение чувств между главным героем и горничной Софи, которая была той самой Леди в серебряном. Не подозревая, что его счастье совсем рядом Бенедикт отчаянно пытается отыскать незнакомку. Финал первой части 4-го сезона заинтриговал поклонников и сегодня наконец-то многие узнали, чем все завершилось.

О чем четвертый сезон "Бриджертонов"

Во второй части непростая история Бенедикта и Софии продолжает развиваться. Зрителям предстояло узнать, смогут ли герои преодолеть социальные барьеры и построить отношения, несмотря на то, что из разных миров.

Бенедикт Бриджертон и София

Параллельно в сериале развиваются и другие сюжетные линии, которые добавляют интриги и удерживают внимание поклонников до самого финала.

"Бриджертоны" четвертый сезон

Многие украинцы уже успели посмотреть заключительные серии и поделились впечатлениями. Часть аудитории назвала четвертый сезон своим любимым, подчеркнув химию между персонажами, напряженную интригу и выверенную динамику:

"Любимый сезон, химия между главными героями – как же они сыграли";

"По моему мнению, это теперь лучший сезон";

"Лучший сезон, плакала. Была приятно удивлена".

Пользователи отметили, что финал получился неожиданным, местами драматичным и очень эмоциональным — для некоторых он обернулся слезами:

"Эти четыре серии лучшие из всех сезонов мне кажется. Я столько давно не плакала";

"Это будет неожиданно, больно… сердце замирало… зачем такое сделали непонятно";

"Я успела и поплакать и посмеяться: сезон точно в фаворитах".

Впрочем, нашлись и те, кто воспринял вторую часть более сдержанно. Некоторые зрители посчитали ее немного затянутой и признались, что для них этот сезон не превзошел третий:

"Досмотрела вторую часть…но как-то это скучно. Даже никаких мемных моментов";

"Мне понравилась вторая часть, но иногда разрывало из-за сюжетных дыр";

"Бриджертоны закончились классно, но такого уже накрутили, хотелось бы больше любви".

