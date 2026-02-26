Россияне врут? Ждать ли большой беды и воды после подрыва дамбы возле Константиновки

Что на самом деле произошло с плотиной

Россия опубликовала видео с уничтожением дамбы вблизи Константиновки. В сети сразу заговорили о катастрофе, затоплении и непоправимых последствиях. Но все ли так страшно, как кажется на первый взгляд?

"Телеграф" поговорил с военными на Константиновском направлении и опросил экспертов — и вот что удалось выяснить.

Военные, находящиеся непосредственно на Константиновском направлении, рассказали журналистам издания, что событие произошло несколько дней назад и уже фактически исчерпало себя: "Там нет никакой страшной информации. Это уже было несколько дней назад. Сама вода пошла в русло реки. Это даже комментировать не нужно".

Дамба, о которой идет речь, не является стратегическим сооружением. Вода после удара не разлилась на близлежащие населенные пункты, а пошла по естественному пути. Никаких подтоплений жилых кварталов, никакого гуманитарного кризиса, связанного непосредственно с водой, не произошло и не может произойти.

Заведующий лабораторией ГИС Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон объяснил, что наиболее вероятный сценарий — это локальное гидрологическое событие с гуманитарными последствиями, а не региональная экологическая катастрофа уровня большого водохранилища.

"Спутниковые снимки затопления близлежащих территорий отсутствуют. Прошло мало времени. Ничего нельзя сказать, не оценив масштаб события", — говорит Гапон.

Спутниковый снимок территории, где была взорвана дамба

Пока спутниковые данные не подтверждают серьезное затопление, говорить об экологических или гуманитарных последствиях регионального уровня преждевременно.

Что на самом деле происходит с населенными пунктами, о которых лжет враг

Ситуация на Константиновском направлении

Россия в своих Telegram-каналах заявляет, что Миньковка, Резниковка, Ямполь и Закотное уже якобы "в глубоком тылу" оккупантов.

Спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал опроверг эту информацию: "Враг говорит, что эти села уже давно в глубоком тылу, но они находятся под контролем Сил обороны. Враг пытается туда инфильтрироваться, но оказывается нашими военными. Проводятся поисково-ударные действия, враг обезвреживается и сокращается в численности".

То есть, украинские силы удерживают эти населенные пункты. Попытки россиян проникнуть туда фиксируются и отрабатываются. Вражеская пропаганда о "тыле" — очередной информационный вброс, не подкрепленный реальным контролем над территорией.

