Россияне врут? Ждать ли большой беды и воды после подрыва дамбы возле Константиновки

Ирина Мазуренко
Читати українською
Удар по дамбе
Удар по дамбе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Что на самом деле произошло с плотиной

Россия опубликовала видео с уничтожением дамбы вблизи Константиновки. В сети сразу заговорили о катастрофе, затоплении и непоправимых последствиях. Но все ли так страшно, как кажется на первый взгляд?

"Телеграф" поговорил с военными на Константиновском направлении и опросил экспертов — и вот что удалось выяснить.

Военные, находящиеся непосредственно на Константиновском направлении, рассказали журналистам издания, что событие произошло несколько дней назад и уже фактически исчерпало себя: "Там нет никакой страшной информации. Это уже было несколько дней назад. Сама вода пошла в русло реки. Это даже комментировать не нужно".

Дамба, о которой идет речь, не является стратегическим сооружением. Вода после удара не разлилась на близлежащие населенные пункты, а пошла по естественному пути. Никаких подтоплений жилых кварталов, никакого гуманитарного кризиса, связанного непосредственно с водой, не произошло и не может произойти.

Заведующий лабораторией ГИС Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон объяснил, что наиболее вероятный сценарий — это локальное гидрологическое событие с гуманитарными последствиями, а не региональная экологическая катастрофа уровня большого водохранилища.

"Спутниковые снимки затопления близлежащих территорий отсутствуют. Прошло мало времени. Ничего нельзя сказать, не оценив масштаб события", — говорит Гапон.

Константиновка
Спутниковый снимок территории, где была взорвана дамба

Пока спутниковые данные не подтверждают серьезное затопление, говорить об экологических или гуманитарных последствиях регионального уровня преждевременно.

Что на самом деле происходит с населенными пунктами, о которых лжет враг

направление константиновки
Ситуация на Константиновском направлении

Россия в своих Telegram-каналах заявляет, что Миньковка, Резниковка, Ямполь и Закотное уже якобы "в глубоком тылу" оккупантов.

Спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал опроверг эту информацию: "Враг говорит, что эти села уже давно в глубоком тылу, но они находятся под контролем Сил обороны. Враг пытается туда инфильтрироваться, но оказывается нашими военными. Проводятся поисково-ударные действия, враг обезвреживается и сокращается в численности".

То есть, украинские силы удерживают эти населенные пункты. Попытки россиян проникнуть туда фиксируются и отрабатываются. Вражеская пропаганда о "тыле" — очередной информационный вброс, не подкрепленный реальным контролем над территорией.

