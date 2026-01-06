Дрался с Кличко, но стал другом Украины: звезда бокса внезапно объявил о завершении карьеры
Дядя боксера сделал резонансное заявление
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) заявил семье о завершении карьеры в профессиональном боксе. Накануне AJ попал в смертельное ДТП в Африке.
- Энтони Джошуа попал в аварию в Нигерии
- Британец бился с украинцами Кличко и Усиком
- AJ носит украинскую атрибутику и принимает подарки от украинских воинов
Об этом заявил Адедамола Джошуа, дядя Энтони, передает The PUNCH. Семья боксера довольна его решением.
Главное здесь то, что он завершил карьеру в боксе. Это то, что нас радует, ведь каждый раз, когда он выходит на ринг, мы слишком эмоционально это переживаем.
Каждый раз, когда его отправляют в нокдаун, кажется, будто сердце выпрыгивает из груди. Все эти эмоции во время его боев — слишком большая травма и для нас. Теперь, когда он сказал, что уходит, находясь на пике признания, мы счастливы.
Источник отмечает, что Джошуа взял на себя обязательство пожизненно поддерживать семьи двух своих близких друзей и тренеров Сины Гами и Роберта Латца, которые погибли в ДТП. Гами был тренером Джошуа по физической подготовке, а Айоделе — его личным тренером.
Джошуа хорошо знаком украинским болельщикам. Энтони нокаутировал Владимира Кличко и дважды проиграл Александру Усику.
В своем последнем бою Джошуа нокаутировал американца Джейка Пола. К этому поединку Энтони готовила команда украинских тренеров.
После боя Джошуа получил в подарок от ВСУ часы, циферблат которых изготовлен из гильзы 105-мм снаряда. Главная деталь — секундная стрелка в виде FPV-дрона.
Также британец получил от Усика презент в виде украинской вышиванки.
Джошуа стал настоящим другом Украины. Британца даже заметили в кепке с логотипом Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Напомним, смертельная авария с Джошуа произошла около 11 часов утра (местное время) в понедельник, 29 декабря 2025 года, в Макуне (штат Огун, Нигерия). Федеральная служба безопасности дорожного движения страны сообщила, что, предположительно, автомобиль Lexus с боксером двигался с превышением скорости, потерял управление при обгоне и врезался в грузовик на обочине. В результате ДТП погибли двое человек, Энтони получил незначительные травмы и уже в среду, 31 декабря, его выписали из больницы.