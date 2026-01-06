Дрался с Кличко, но стал другом Украины: звезда бокса внезапно объявил о завершении карьеры

Дядя боксера сделал резонансное заявление

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) заявил семье о завершении карьеры в профессиональном боксе. Накануне AJ попал в смертельное ДТП в Африке.

Что нужно знать

Энтони Джошуа попал в аварию в Нигерии

Британец бился с украинцами Кличко и Усиком

AJ носит украинскую атрибутику и принимает подарки от украинских воинов

Об этом заявил Адедамола Джошуа, дядя Энтони, передает The PUNCH. Семья боксера довольна его решением.

Главное здесь то, что он завершил карьеру в боксе. Это то, что нас радует, ведь каждый раз, когда он выходит на ринг, мы слишком эмоционально это переживаем. Каждый раз, когда его отправляют в нокдаун, кажется, будто сердце выпрыгивает из груди. Все эти эмоции во время его боев — слишком большая травма и для нас. Теперь, когда он сказал, что уходит, находясь на пике признания, мы счастливы. Адедамола Джошуа

Источник отмечает, что Джошуа взял на себя обязательство пожизненно поддерживать семьи двух своих близких друзей и тренеров Сины Гами и Роберта Латца, которые погибли в ДТП. Гами был тренером Джошуа по физической подготовке, а Айоделе — его личным тренером.

Сина Гами и Энтони Джошуа/Фото: x.com/Home_of_Fight

Роберт Латц и Энтони Джошуа/Фото: x.com/Home_of_Fight

Джошуа хорошо знаком украинским болельщикам. Энтони нокаутировал Владимира Кличко и дважды проиграл Александру Усику.

В своем последнем бою Джошуа нокаутировал американца Джейка Пола. К этому поединку Энтони готовила команда украинских тренеров.

После боя Джошуа получил в подарок от ВСУ часы, циферблат которых изготовлен из гильзы 105-мм снаряда. Главная деталь — секундная стрелка в виде FPV-дрона.

Также британец получил от Усика презент в виде украинской вышиванки.

Джошуа стал настоящим другом Украины. Британца даже заметили в кепке с логотипом Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Напомним, смертельная авария с Джошуа произошла около 11 часов утра (местное время) в понедельник, 29 декабря 2025 года, в Макуне (штат Огун, Нигерия). Федеральная служба безопасности дорожного движения страны сообщила, что, предположительно, автомобиль Lexus с боксером двигался с превышением скорости, потерял управление при обгоне и врезался в грузовик на обочине. В результате ДТП погибли двое человек, Энтони получил незначительные травмы и уже в среду, 31 декабря, его выписали из больницы.