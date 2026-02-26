С одинаковым стажем – разная пенсия. В Раде рассказали, как это исправить

Разрыв может достигать 70%

Имея одинаковый стаж работы, часть пенсионеров имеет очень разные пенсии. И речь здесь не только об уровне заработка. На сумму пенсии влияет год, когда пенсионер ушел на отдых. Разница средней зарплаты менее чем за 10 лет увеличилась почти втрое.

Что нужно знать:

Разница между пенсиями, назначенными в разные годы, может достигать 70%

Формула расчета предполагает использование средней зарплаты за три года до пенсии

По мнению Гетманцева, решить проблему можно только через комплексную пенсионную реформу

О причинах такого явления и что с этим делать, рассказал "Телеграфу" председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в материале "Пенсии части украинцев не повышают из-за абсурдных схем". Он подчеркнул, что уровень заработка, в частности сколько было уплачено ЕСВ, должен влиять на размер пенсии, но при одинаковом стаже и заработке пенсия не одинакова.

По словам Гетманцева, разница между пенсиями назначенными в разные годы может достигать 70%. Еще больший разрыв при одинаковых вкладах в Пенсионный фонд — у обычных и специальных пенсий.

"Отдельной проблемой стало массовое установление разного рода доплат до определенных размеров. Такая ситуация требует изменений. Решить проблему можно только через полноценную пенсионную реформу, которая уже критически актуальна. Правительство очень затягивает с этой реформой", — резюмирует Гетманцев.

Как год выхода на пенсию влияет на ее сумму

По закону размер пенсии зависит от страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы. Для каждого пенсионера определяется индивидуальный коэффициент страхового стажа в зависимости от количества отработанных месяцев и коэффициент заработка. Его считают делением фактической заработной платы застрахованного на величину средней заработной платы в Украине за соответствующий период.

Саму пенсию считают так: среднюю заработную плату за три календарных года перед обращением умножают на индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент стажа. Показатели средней зарплаты выросли почти в три раза меньше чем за 10 лет, что напрямую влияет на конечную сумму.

В зависимости от периода назначения пенсий при исчислении использовались следующие показатели средней заработной платы:

для назначенных в 2018 году — 5 377,90 грн (усредненный показатель заработной платы за 2016-2017 годы),

(усредненный показатель заработной платы за 2016-2017 годы), для назначенных в 2019 году — 6 188,89 грн (усредненный показатель зарплаты 2016-2018 годы),

(усредненный показатель зарплаты 2016-2018 годы), для назначенных в 2025 году — 15 057 грн (усредненный показатель зарплаты за 2022-2024 годы).

