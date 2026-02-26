Зарплате позавидует немало коллег. Сколько зарабатывает глава Херсонской ОВА

Налогов чиновник уплатил более 500 тысяч

Глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заработал немалые средства. Его зарплата за 2025 год составляет более 2 млн грн, что больше чем у некоторых коллег.

Что нужно знать:

На руки Прокудин получил почти 1,5 млн грн

Заработок председателя ОВА за месяц составляет не только должностной оклад, но и надбавки

Как сообщили в Херсонской ОВА по запросу "Телеграфа", за 2025 год Прокудину было начислено более 2 млн грн зарплаты. Отмечается, что материальную помощь от государства на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска и для решения социально-бытовых вопросов должностное лицо не получало.

Сколько зарабатывает глава Херсонской ОВА Прокудин

Также Прокудину не начисляли премии, однако надбавки за стаж и доступ к государственной тайне были. После вычета налогов на руки глава ОВА получил 1,4 млн грн. То есть налогов он уплатил более чем на 600 тысяч грн.

Из чего состоит зарплата Прокудина:

должностной оклад – от 98 до 108 тысяч в месяц;

оклад за специальные знания – 2 400 грн ежемесячно;

надбавка за стаж — от 45 до 53 тысяч грн;

доплата за доступ к государственной тайне — от 14 до 16 тысяч грн.

Заметим, что зарплата Прокудина больше, чем у некоторых коллег. В частности, председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович на протяжении 2025 года имел должностной оклад более 100 тысяч гривен в месяц. За год заработал 1 255 758 грн, без вычета налогов.

Что известно о Прокудине

Александр Сергеевич с 2023 года занимает должность главы Херсонской ОВА. Родился в Николаеве в 1983 году. С 2000 года проходил службу в органах внутренних дел. Работал в следственном и кадровом подразделениях. Возглавлял Управление кадрового обеспечения УМВД Украины в Херсонской области.

Александр Прокудин. Фото: Херсонская ОВА

С 2025 года был заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. С сентября 2019 по 12 февраля 2023 — начальником ГУНП. С 7 февраля 2023 председатель Херсонской ОВА.

Известно, что на Прокудина было совершено несколько покушений. Одно из них произошло в апреле 2024 года, когда был задержан херсонец, завербованный россиянами. Он под видом таксиста следил за председателем ОВА и передавал россиянам данные о его перемещении.

