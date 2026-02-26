Акт возмездия: между Афганистаном и Пакистаном возобновились боевые действия

Талибы обвиняют Пакистан в авиаударах по гражданским

Вечером 26 февраля боевики группировки "Талибан" перешли в наступление на афгано-пакистанской границе. Заявляется о захвате наблюдательных постов пакистанской армии и продолжении наступления.

Боевые столкновения продолжаются одновременно в 6 провинциях. Об этом пишут в Telegram.

Что нужно знать:

На границе Пакистана и Афганистана возобновились боевые действия

Талибы начали наступать на пакистанские войска одновременно в 6 провинциях

"Талибан" официально заявляет, что это ответные действия на авиаудары Пакистана

Движение "Талибан" заявило, что операция на линии Дюранд стала ответом на авиаудары Пакистана по восточным регионам страны — провинциям Нангархар и Пактия, нанесенным 22 февраля. Бои завязались в приграничных районах Куррама и Баджаура, откуда местные жители начали уезжать, опасаясь оказаться под перекрестным огнем.

По данным TOLOnews, представители талибов заявили о захвате десяти позиций пакистанских военных и уничтожении еще пяти объектов на пограничной линии. Афганский военный корпус на востоке страны заявил, что "тяжелые бои" начались поздно вечером в четверг "в ответ на недавние авиаудары пакистанских сил".

Обе стороны используют как легкие, так и тяжелые виды вооружения. Также стороны обвиняют друг друга в поддержке террористической деятельности и готовятся к дальнейшим боям.

Эта эскалация произошла на фоне недавнего срыва договоренностей по прекращению огня. В октябре 2025 года стороны подписали соглашение в Дохе, однако перемирие длилось недолго. Вскоре после встречи в столице Катара пакистанское движение "Техрик Талибан Пакистан" атаковало военную колонну, а на следующий день ВВС Пакистана нанесли авиаудар по Кабулу, где, по их утверждению, находился один из лидеров группировки "Талибан".

Боевики "Талибана заявляют о захвате ряда постов пакистанской армии

В чем причина войны

Как сообщал "Телеграф", после прихода группировки "Талибан" к власти в Афганистане в 2021 году между странами начались споры из-за контроля границы, создания пограничных постов, строительство заборов или ограждений. Позже начались первые пограничные стычки, особенно у перехода Торхам. Были жертвы среди военных и гражданских.

Афганистан и Пакистан на политической карте региона

В 2024 году боевики "Талибана" пытались пересечь границу в Вазиристане и Кхаибер-Пахтунхва в результате чего произошли боеприкосновения. Впоследствии произошло закрытие границ, которое привело к остановке торговли, дефициту товаров, экономическим потерям и серьезным гуманитарным проблемам.

Боевики "Талибана". Фото иллюстративное

Ранее "Телеграф" рассказывал историю "Афганской девочки" Шарбата Гулы. Ее фото облетело весь мир.