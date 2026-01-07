"Опоздал на 2 недели": Усик поздравил украинцев с Рождеством (видео)

Боксера раскритиковали в сети

В среду, 7 января, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) опубликовал поздравление с Рождеством. Многие украинские христиане, перешедшие на новоюлианский календарь, уже отметили праздник 25 декабря.

Что нужно знать

Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января

Многие украинцы празднуют Рождество 25 декабря

В сети раскритиковали боксера

Соответствующую сторис боксер опубликовал на своей странице в Instagram. Александр, видимо, празднует по старому стилю — по юлианскому календарю.

Христос родился! Славим его! С праздником, дорогие друзья. Духовной силы всем, любви и счастья. Александр Усик

В сети некоторые украинцы раскритиковали Усика, ведь 7 января Рождество также празднует "русский мир" в лице Российской православной церкви (РПЦ). Один из пользователей отметил, что Александр опоздал с поздравлениями на 2 недели.

Напомним, Усик пока не знает имя следующего соперника, хотя ранее заявлял, что хочет провести поединок против "Бронзового бомбардировщика". Также Александр не против сразиться с "Разрушителем". "Кот" в конце декабря 2025 года посетил шоу бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где подтвердил намерение сразиться с Деонтеем Уайлдером.