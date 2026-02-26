Утренняя привычка бьет по кошельку: сколько денег за месяц уходит на кофе

Одна чашка кофе каждый день может обойтись почти в размер прожиточного минимума или превысить его

Несколько лет цены на кофе в мире росли и это отразилось на конечной стоимости напитка. Привычка пить утренний кофе вне дома, по дороге на работу становится ценным удовольствием.

"Телеграф" посчитал, сколько украинцы тратят на "один кофе перед работой". Для эксперимента брали цену в Киеве на американо и капучино. Отметим, считали два варианта – без выходных и только будни.

Для расчета использовали цены одной из популярных сетей кофеен coffeelat. Американо у них стоит, в зависимости от размера, 56 или 66 гривен. Стоимость капучино — 72, 82 и 96 грн.

Цены в coffeelat/ Скриншот соцсетей

В марте 2026 года количество рабочих дней — 22. Если выбирать американо, то за месяц на кофе перед работой можно потратить 1232 или 1452 гривны. Если выбирать капучино, то 1 584, 1 804 или 2 112 гривен соответственно. Так одна чашка кофе может затянуть почти на прожиточный минимум для нетрудоспособных (напомним, он 2595 грн).

В случае, если вы каждый утренний кофе будете пить в заведении, то за 31 день, расходы будут такими:

американо за 56 грн обойдется в 1736 грн в месяц,

американо за 66 грн — 2046 грн,

капучино за 72 грн — 2232 грн,

капучино за 82 грн — 2542 грн,

капучино за 96 грн — 2976 грн.

