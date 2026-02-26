Как супермаркеты заставляют нас тратить больше: ученые дали ответ

Расположение товаров заставляет тратить больше

Часто заходишь в большой супермаркет только за базовыми продуктами, такими как молоко, хлеб и яйца, а выходишь с полной корзиной и большой суммой в чеке. В этом есть рациональное научное объяснение.

Супермаркеты специально спроектированы так, чтобы покупатели проводили в них как можно больше времени, проходя мимо различных отделов и покупая больше товаров. Товары первой необходимости, такие как молоко, хлеб или фрукты, часто расположены в разных частях магазина, заставляя людей двигаться через средние проходы, где расположены товары с более высокой наценкой, как написали "Hustleescape".

Исследование доктора Пола Маллинза и его команды из Бангорского университета показало, что после примерно 23 минут шопинга мозг начинает принимать решения эмоционально, а не рационально. Через 40 минут когнитивная активность еще больше снижается, и покупатели становятся более склонными к импульсивным тратам.

Девушка купила много сладостей. Фото: 1sprint

Ученые объясняют, что эта стратегия работает на подсознательном уровне: чем дольше человек находится в супермаркете, тем больше он тратит, часто покупая ненужные товары. Таким образом, время в магазине напрямую влияет на решение покупателя.

