Не спешите выбрасывать в мусор: как сделать емкость для рассады из туалетной бумаги

Такая емкость имеет ряд преимуществ перед пластиковыми или пластмассовыми соответствиями.

Весна все ближе, и скоро начнется сезон рассады для огорода. Сэкономить средства на емкостях, в которых высаживаются семена, можно благодаря вещи, обычно просто выбрасываемой в мусор.

Оказывается, что оставшиеся после использования туалетной бумаги картонные трубочки легко превратить в стаканчики для рассады. Таким лайфхаком поделилась ведущая YouTube-канала "Корисні Корисності".

Что нужно знать:

Материал для стаканчиков ничего не стоит

Обычно картонную основу рулона туалетной бумаги выбрасывают

Высаживать рассаду в грунт можно вместе со стаканчиком

Как сделать стаканчик

"Берем трубочку, складываем вдвое, а потом еще раз. Делаем надрезы примерно по 2 см. Должны получиться четыре лепестка. Составляем их друг с другом и получаем дно. Наши стаканчики готовы", — рассказала девушка.

Далее, по ее словам, следует их заполнить землей. После этого посеять семена и поставить в укромное место.

Рассаду можно высаживать вместе со стаканчиком. Фото Скриншот

Какие преимущества у таких стаканчиков

"Плюсы этих стаканчиков. Во-первых, они бесплатные — нужно только желание в течение года собирать нужные материалы. Во-вторых, они компактные и экономят драгоценное место в сезон рассады на подоконнике или стеллаже. И в-третьих, они биоразлагаемые. Сажать рассаду можно прямо со стаканчиком, потому что этот картон, потому что этот картон быстро разлагается", — объяснила девушка.

Еще одним преимуществом является экономия места на подоконнике. Фото Скриншот

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если белая плесень появилась в горшках с комнатными цветами и рассадой. Есть несколько способов борьбы с этим явлением, чтоб спасти растения.