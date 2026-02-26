Каждый четвертый работает: сколько в Украине на самом деле пенсионеров

Сколько получают работающие пенсионеры в 2026 году

В Украине насчитывается 10,2 млн. пенсионеров — и почти каждый четвертый из них продолжает работать.

Пенсионный фонд в ответе на запрос "Телеграфа" раскрыл цифры по состоянию на начало 2026 года.

Каждый четвертый пенсионер ходит на работу

Из 10,2 млн пенсионеров в Украине 2,8 млн — работающие. То есть, более четверти людей пенсионного возраста не могут позволить себе жить только на пенсию.

Средняя пенсия работающего пенсионера, по данным Пенсионного фонда Украины, составляет 7160 гривен в месяц.

Новые пенсионеры и военные выплаты

В 2025 году пенсию по возрасту получили 199,7 тысячи человек – именно столько человек впервые стали в очередь за выплатой.

Отдельно — 673,7 тысячичеловек получают пенсию как военные и силовики (по закону № 2262). Среди них:

72,6 тысячи — лица с инвалидностью в результате войны

— лица с инвалидностью в результате войны 216,2 тысячи — люди в возрасте до 60 лет

Средняя пенсия по этому закону — 14 446 гивен а для лиц с инвалидностью в результате войны — 20 970 грн.

Ответ ПФУ по запросу "Телеграфа"

Когда пенсию могут прекратить

Выплату останавливают в нескольких случаях:

смерть пенсионера

признание безвестно отсутствующим или пропавшим без вести

неполучение пенсии 6 месяцев подряд

окончание срока, на который назначена выплата

В 2025 году по истечении срока прекратили 155 тыс. пенсий, из-за смерти — 411,6 тыс. пенсий.

Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Телеграфу" рассказывал, что пенсии части украинцев не повышают из-за абсурдных схем.