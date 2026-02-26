Каждый четвертый работает: сколько в Украине на самом деле пенсионеров
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сколько получают работающие пенсионеры в 2026 году
В Украине насчитывается 10,2 млн. пенсионеров — и почти каждый четвертый из них продолжает работать.
Пенсионный фонд в ответе на запрос "Телеграфа" раскрыл цифры по состоянию на начало 2026 года.
Каждый четвертый пенсионер ходит на работу
Из 10,2 млн пенсионеров в Украине 2,8 млн — работающие. То есть, более четверти людей пенсионного возраста не могут позволить себе жить только на пенсию.
Средняя пенсия работающего пенсионера, по данным Пенсионного фонда Украины, составляет 7160 гривен в месяц.
Новые пенсионеры и военные выплаты
В 2025 году пенсию по возрасту получили 199,7 тысячи человек – именно столько человек впервые стали в очередь за выплатой.
Отдельно — 673,7 тысячичеловек получают пенсию как военные и силовики (по закону № 2262). Среди них:
- 72,6 тысячи — лица с инвалидностью в результате войны
- 216,2 тысячи — люди в возрасте до 60 лет
Средняя пенсия по этому закону — 14 446 гивен а для лиц с инвалидностью в результате войны — 20 970 грн.
Когда пенсию могут прекратить
Выплату останавливают в нескольких случаях:
- смерть пенсионера
- признание безвестно отсутствующим или пропавшим без вести
- неполучение пенсии 6 месяцев подряд
- окончание срока, на который назначена выплата
В 2025 году по истечении срока прекратили 155 тыс. пенсий, из-за смерти — 411,6 тыс. пенсий.
Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Телеграфу" рассказывал, что пенсии части украинцев не повышают из-за абсурдных схем.