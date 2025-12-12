Укр

Вершина еврокубков еще впереди: мемы и шутки о матчах "Динамо" и "Шахтера" в Лиге конференций

Михаил Корнилов
Читати українською
Новость обновлена 12 декабря 2025, 01:57
Главный тренер "Шахтера" Арда Туран и "динамовец" Константин Вивчаренко.

Украинские клубы сыграли свои поединки в 3-м по силе еврокубке

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" провели игры 5-го тура Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Бело-синие потерпели поражение от "Фиорентины" (1:2), а Горняки победили "Хамрун" (2:0).

Что нужно знать

  • "Шахтер" сыграл с "Хамруном" на Мальте
  • "Динамо" провело встречу с "Фиорентиной" в Италии
  • В сети отреагировали на успех Горняков и провал Бело-синих

В сети высмеяли неудачу киевлян, а также поздравили дончан с выходом в плей-офф 3-го по силе еврокубка, передает "Телеграф". Вашему вниманию лучшие мемы и шутки об играх украинских команд.

И "Динамо", и "Фиорентина" находятся в глубоком кризисе
Киевляне пропустили первыми
Михайленко забил супергол и сравнял счет в матче
В сети пошутили, что гол "Динамо" - это к концу света
Фиалки вырвали победу
Атакующая линия "Динамо" в матче с "Фиорентиной"
"Фиорентина" не побеждала с октября
"Динамо" прощается с еврокубками как минимум до следующего сезона
Главный мем года - речь Буяльского перед стартом сезона
Полный видеообзор матча "Фиорентина" — "Динамо"
Горняки долго не могли забить "Хамруну"
Бело-синие легко справились с "Хамруном" в Лиге чемпионов, а вот "Шахтер" долго подбирал ключи к мальтийцам
Во втором тайме Горняки наконец-то забили
"Шахтер" уверенно победил
Полный видеообзор матча "Хамрун" — "Шахтер"

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего без шансов уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м потерпели неудачу с "Омонией" (0:2). В последнем туре 3-го по силе еврокубка столичная команда сыграет против "Ноа" (18.12.2025).

"Шахтер", в свою очередь, по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В 6-м туре дончане сыграют против "Риеки" (18.12.2025).

