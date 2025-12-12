Вершина еврокубков еще впереди: мемы и шутки о матчах "Динамо" и "Шахтера" в Лиге конференций
Украинские клубы сыграли свои поединки в 3-м по силе еврокубке
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" провели игры 5-го тура Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Бело-синие потерпели поражение от "Фиорентины" (1:2), а Горняки победили "Хамрун" (2:0).
Что нужно знать
- "Шахтер" сыграл с "Хамруном" на Мальте
- "Динамо" провело встречу с "Фиорентиной" в Италии
- В сети отреагировали на успех Горняков и провал Бело-синих
В сети высмеяли неудачу киевлян, а также поздравили дончан с выходом в плей-офф 3-го по силе еврокубка, передает "Телеграф". Вашему вниманию лучшие мемы и шутки об играх украинских команд.
Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего без шансов уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м потерпели неудачу с "Омонией" (0:2). В последнем туре 3-го по силе еврокубка столичная команда сыграет против "Ноа" (18.12.2025).
"Шахтер", в свою очередь, по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В 6-м туре дончане сыграют против "Риеки" (18.12.2025).