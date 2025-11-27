"Динамо" опозорилось в еврокубках в матче с российской провокацией (видео)

Бело-синие потерпели очередное поражение в еврокубках

В четверг, 27 ноября, киевское "Динамо" сыграло против "Омонии" в рамках 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Поединок проходил в Никосии (Кипр).

Что нужно знать

"Динамо" сыграло с "Омонией" в Никосии

Киевляне пропустили в 1-м тайме с пенальти, а во втором — с игры

Болельщики "Омонии" устроили провокацию, вывесив на трибунах флаги России и СССР

Встреча, проходившая на стадионе ГСП, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Омонии". Об этом сообщает "Телеграф".

Бело-синие на равных играли с хозяевами в первом тайме, однако на перерыв подопечные Александра Шовковского ушли с пропущенным голом. На 34-й минуте Вилли Семеду реализовал пенальти. К слову, 11-метровый был назначен за глупый фол Дениса Попова, сбившего соперника, который фактически не угрожал воротам киевлян.

В начале второго тайма "динамовцы", казалось, перехватили инициативу, однако получили второй гол — отличился Ангелос Неофиту. Форвард сначала пробил в перекладину, после чего добил мяч в пустые ворота. Защита "динамовцев" откровенно проспала в данном эпизоде.

"Омония" – "Динамо" – 2:0

Голы: Семеду (34, пенальти), Неофиту (59)

Предупреждения: Марич (4), Узохо (75) – Попов (32), Кабаев (45+1), Михайленко (45+2), Тиаре (57), Герреро (78)

"Омония": Узохо, Кицос, Агузуль, Симич, Масурас, Эракович (Эйтинг, 83), Марич (Кусулос, 83), Эвандро, Семеду (Хадзиованис, 72), Неофиту (Йоветич, 72), Э.Андреу.

"Динамо": Нещерет, Михавко, Тиаре, Попов (Дубинчак, 46), Караваев, Рубчинский (Буяльский, 60), Михайленко, Пихаленок (Яцик, 79), Огундана (Герреро, 63), Волошин (Пономаренко, 79)

Статистика матча "Омония" - "Динамо"

Добавим, во время поединка фанаты "Омонии" вывесили флаги России и СССР на трибунах. К сожалению, "динамовцы" не смогли наказать соперника за подобную выходку. К слову, "Омонию" основали кипрские коммунисты в 1948 году.

Фанаты "Омонии" вывесили флаг СССР в игре против "Динамо"

Фанаты "Омонии" вывесили флаг России в игре против "Динамо"

Полный видеообзор матча "Омония" — "Динамо" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре киевляне разгромили "Зриньски" (6:0). В 5-м туре на столичную команду ожидает визит к "Фиорентине" (11.12.2025).