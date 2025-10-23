"Динамо" с позором проиграло в Лиге конференций (видео)

Бело-синие вновь проиграли в 3-м по силе еврокубке

В четверг, 23 октября, киевское "Динамо" провело свой второй поединок в рамках основного этапа Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26. Чемпионы Украины играли в гостях против турецкого "Самсунспора".

Что нужно знать

"Динамо" провело гостевой поединок с "Самсунспором" в Турции

Киевский клуб дважды пропустил в первом тайме

Бело-синие не смогли отыграться во втором тайме, а хозяева забили еще

Встреча, проходившая на стадионе "Самсун Йени Ондокуз Майис", завершилась со счетом 3:0 в пользу "Самсунспора". Об этом сообщает "Телеграф".

Игра началась с холодного душа для "Динамо". Центрбек киевлян Тьяре пошел в обыгрыш, потерял мяч, что привело к взятию ворот в исполнении Энтони Мусаба. Еще через полчаса хозяева удвоили свое преимущество — после серии рикошетов в чужой штрафной отличился Мариус Муандилмаджи.

Во втором тайме хозяева забили еще. Карло Хольсе решился на дальний удар, а мяч предательски залетел прямо в угол ворот Нещерета.

"Самсунспор" – "Динамо" Киев – 3:0

Голы: Мусаба, 2, Мариус, 34, Хольсе, 62

Предупреждения: Вивчаренко, 45+4, Михавко, 73

"Самсунспор": Коджук – Томассон, Ван Дронгелен, Шатка, Явру (Мендес, 73) – Макумбу – Мусаба (Чифт, 77), Юксел (Генюл, 77), Хольсе (Айдогду, 84), Кулибали (Килинч, 72) – Мариус.

"Динамо" Киев: Нещерет – Вивчаренко, Тиаре (Михавко, 67), Попов, Караваев – Михайленко (Бражко, 76), Рубчинский (Пихальонок, 67) – Огундана (Бленуце, 76), Буяльский (Яцик, 82), Волошин – Герреро.

Статистика матча "Самсунспор" - "Динамо"

Полный видеообзор матча "Самсунспор" — "Динамо" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отбора квалифицировалось в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке. Киевляне стартовали в ЛК поражением от "Кристал Пэлас" (0:2). В 3-м туре Бело-синие сыграют против боснийского ФК Зриньски (06.11.2025).

В чемпионате Украины киевляне находятся на третьей позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".