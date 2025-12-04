Жеребьевка ЧМ-2026: онлайн-трансляция (видео)

Прямая видеотрансляция жеребьевки финальной стадии ЧМ-2026 по футболу

В пятницу, 5 декабря, в Центре Кеннеди в Вашингтоне (округ Колумбия, США) состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу-2026. Потенциальных соперников по группе узнает и сборная Украины.

Что нужно знать:

Сборная Украины еще не вышла на ЧМ-2026, но участвует в жеребьевке

Сине-желтые попали в четвертую корзину

Финальная стадия ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике в июне/июле

В прямом эфире жеребьевка финальной стадии ЧМ-2026 будет доступна для просмотра на YouTube-канале FIFA. Начало мероприятия в 19:00 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция жеребьевки финальной стадии ЧМ-2026 по футболу

Участники и состав корзин

Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.

Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.

Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д'Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.

Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, Европейские плей-офф A, B, C и D, Турниры плей-офф ФИФА 1 и 2.

6 из 48 команд, которые примут участие в чемпионате мира по футболу-2026, еще не определены и станут известны только в марте 2026 года.

4 из них будут представлены в стыковых матчах УЕФА с участием 16 команд, в которых примут участие Албания, Босния и Герцеговина, Чехия, Дания, Италия, Косово, Северная Ирландия, Северная Македония, Польша, Ирландия, Румыния, Словакия, Швеция, Турция, Украина и Уэльс.

За 2 другие путевки на Мундиаль будут бороться 6 сборных в стыковом раунде ФИФА — Боливия, ДР Конго, Ирак, Ямайка, Новая Каледония и Суринам.

Сборная Украины, как и другие участники стыкового раунда отбора, находятся в 4-й корзине.

Правила жеребьевки

Жеребьевка начнется с распределения всех команд из корзины 1 по группам от A до L. Затем она продолжится соответствующими процедурами в корзинах 2, 3 и 4 в указанном порядке.

По правилам жеребьевки, ни в одной группе не может быть более одной команды из одной конфедерации. Это относится ко всем конфедерациям, за исключением УЕФА (Европа), который представлен 16 командами. В каждой группе должно быть как минимум одна, но не более двух команд УЕФА.

Состав корзин перед жеребьевкой финальной стадии ЧМ-2026

Главным нововведением жеребьевки ЧМ-2026 стало распределение первых четырех команд в рейтинге ФИФА на отдельные пути выхода в 1/2 финала. Испания и Аргентина будут разведены в противоположные части сетки. То же самое касается и сборных Франции и Англии, занимающих 3-е и 4-е места соответственно. Таким образом, если все эти 4 команды выиграют свои группы, то в случае успеха в плей-офф не пересекутся вплоть до полуфинала. В таком случае матчи Испания – Аргентина и Франция – Англия возможны только в финале Мундиаля.

Сетка ЧМ-2026 будет составлена из 4 путей

Отметим, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля. Из-за потенциального выхода на поляков в футбольной среде назрели вопросы к УАФ (Украинская ассоциация футбола), ведь Украина играла "домашние" матчи в Польше.

Напомним, сборная Украины не сумела добыть прямую путевку на Мундиаль, заняв второе место в группе европейского отбора ЧМ-2026. Из нашего квартета на турнир квалифицировалась команда Франции.