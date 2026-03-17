Обойти Орбана и подготовиться к следующей зиме: ЕС принял важное для Украины решение

Украинцев похвалили за темп необходимых изменений

Во вторник, 17 марта, Украина получила условия, чтобы продвигаться по всем переговорным кластерам, необходимым для вступления в ЕС. Об этом из Брюсселя сообщает корреспондентка "Телеграфа" Ольга Кириллова.

Речь идет о техническом открытии кластеров три, четыре и пять.

Реформы в пределах третьего кластера означают больше рабочих мест, лучшие условия для бизнеса и больше инвестиций.

В четвертом кластере — это более чистая энергия, более надежное электроснабжение и лучшая инфраструктура.

В пятом — более сильное сельское хозяйство, поддержка сельских общин и более эффективное использование ресурсов. У Украины есть реальный шанс быстрее внедрять реформы, улучшающие повседневную жизнь", — пояснила европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

До этого украинская сторона получила условия по трем другим кластерам: первой — "Основы процесса вступления в ЕС", второй — "Внутренний рынок" и шестому "Внешние отношения".

Кластеры вступления в ЕС/ Источник: Команда правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции

Напомним, что официальное открытие переговорных кластеров остается заблокированным со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поэтому ЕС выступил с креативным методом фронт-лоадинга, позволяющим Киеву постепенно осуществлять необходимые реформы.

Один из технически открытых кластеров касается реформирования сферы энергетики, при этом соответствующая инфраструктура получила значительные повреждения в результате атак России. На вопрос "Телеграфа" еврокомиссар Кос отметила: Брюссель активно работает, чтобы не допустить повторения худшей зимы в истории Украины.

"Мы уже приступили к помощи Украины в подготовке к следующей зиме. Вчера состоялась встреча группы G7 Plus, а также я встретилась с министром энергетики Украины, господином Шмыгалем.

На сегодняшний день Европейская Комиссия уже инвестировала 3 миллиарда евро в восстановление и модернизацию энергетической системы Украины. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы у Украины не было такой сложной зимы, как предыдущая — одна из самых тяжелых — благодаря лучшей подготовке и усиленной защите энергетической инфраструктуры", — сказала чиновник.

Она добавила, что ЕС активно инвестирует в энергосистему Украины с целью обеспечить ее полную независимость от России.

"Мы очень гордимся тем, что успешно продвигаемся по этому направлению. На первом этапе предусмотрено 920 миллионов евро для покрытия первоочередных потребностей Украины", — добавила она.

При этом часть средств по кредиту Евросоюза на 90 миллиардов евро для Киева должна быть направлена на усиление энергостойкости. Ранее "Телеграф" сообщал, что европейские лидеры надеются снять блок Венгрии по финансированию на саммите 19 марта.

"Мы надеемся, что сможем существенно укрепить энергетическую систему Украины не только до следующей зимы, но и на многие годы вперед", — добавила Кос.

Как отметила во время пресс-конференции заместитель министра по европейским делам Кипра Марилена Рауна, прогресс Украины на европейском пути, одновременно с защитой суверенитета и территориальной целостности, является чрезвычайным.

До июля именно Кипр председательствует в Совете ЕС — институте, играющем одну из ключевых ролей в переговорах о вступлении Украины. Именно через Совет согласовываются позиции всех 27 государств-членов по условиям членства новых стран.

"Мы твердо поддерживаем Украину… Расширение — это не символический жест. Это стратегическая инвестиция в мир, стабильность, демократию и процветание нашего континента. Более сильная Украина в составе более сильного Европейского Союза выгодна всем нам", — сказала Рауна.

Вице-премьер-министр Украины Тарас Качка отметил, что наше государство не может терять ни одного дня по пути в ЕС.

"Мы высоко ценим гибкость ЕС при соблюдении правил. Это также сигнал для Украины, как продолжать реформы во время войны. За последние годы мы добились значительного прогресса, в частности в антикоррупционной и судебной реформах.

Мы продолжим в том же темпе. В парламенте есть четкое понимание, что война не является оправданием для остановки реформ. Мы надеемся, что это поможет быстрее перейти к формальному открытию переговоров и их завершению", — сказал Качка.