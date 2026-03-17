Ливанов находится в базе "Миротворец"

Известный актер Аристарх Ливанов, как и его брат Игорь Ливанов, родился и вырос в Украине, но карьеру строил в Российской Федерации. После начала путинской агрессии в 2014 году он начал подыгрывать кремлевской пропаганде и открыто поддержал полномасштабную войну.

"Телеграф" решил выяснить, что Аристарх Ливанов говорит о войне и где сейчас. Мы узнали некоторые факты.

Аристарх Ливанов — что о нем известно

Актер театра и кино Аристарх Ливанов родился 17 марта 1947 года в Киев (сегодня ему исполнилось 79 лет). Его семья была тесно связана с творчеством, ведь родители руководили кукольным кружком в одном из киевских Домов пионеров, что во многом и определило его будущий путь.

Профессиональное образование Ливанов получил в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, который окончил в 1969 году. Тогда же он начал работать в театре и дебютировал в кино, снявшись в фильме "Эти невинные забавы".

Настоящая известность пришла к актеру в 1980 году после роли белого офицера Сержа Алексеева в фильме "Государственная граница". Позже он также снялся в роли капитана Воронова в боевике "Тридцатого уничтожить!", где сыграл вместе со своим братом, актером Игорь Ливанов.

Последний фильм с его участием "Новогодний шеф" вышел в 2023 году. Ливанов продолжает появляется на публике и в прошлом году стал гостем российской программы "Личная жизнь".

Что Аристарх Ливанов говорит о войне

Несмотря на то что Аристарх Ливанов родился и вырос в Киев, после начала российской агрессии в 2014 году он стал поддерживать политику Владимира Путина. Вскоре за посещение аннексированного Крыма актера внесли в базу "Миротворец", и он начал подыгрывать кремлевской пропаганде, рассказывая про "фашистов" в Киеве:

Люди почти отрезвели, остались только оголтелые сторонники фашиствующих линий. Очень хочется верить, что народ Украины повернется в другую сторону. Каждый день слежу, надеюсь и страдаю Аристарх Ливанов

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Ливанов поддержал так называемое "СВО" и вместе с десятками других деятелей культуры подписал открытое письмо президенту Путина. При этом предатель подчеркивал, что любит Киев и ему не безразлично, что там происходит:

Пять лет назад я попал в черные списки только лишь за то, что спел несколько песен: три в Луганске, три в Донецке и три в Краснодоне… И оказался в числе людей, которые якобы угрожают свободе и независимости Украины. При этом сам я родился в Киеве. Я люблю этот город, люблю народ, владею языком, и мне небезразлично то, что там сейчас происходит! Аристарх Ливанов

