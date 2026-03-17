Компенсаций больше, чем зарплаты: что интересного в декларации нардепки, которая была в ОПЗЖ

Народная избранница входит в базу "Миротворец"

Народная депутат Антонина Славицкая, которая прошла в Раду от ныне запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, за 2025 год получила не только немалую зарплату, но и по меньшей мере две денежные компенсации от государства.

Об этом свидетельствуют данные декларации. Отметим, что в настоящее время Славицкая входит в депутатскую группу "Восстановление Украины", в состав которой вошли 17 бывших членов ОПЗЖ.

По данным документа, официальным местом работы избранницы является Верховная Рада. Однако уровень доходов нардепки и сбережений вызывает множество вопросов.

Так, за 2025 год Славицкая получила:

заработная плата 783 737 грн (65,3 тыс. в месяц);

(65,3 тыс. в месяц); средства, на возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий 726 720 грн (60,5 тыс. в месяц);

(60,5 тыс. в месяц); проценты от банка 158 992 грн ;

; средства для компенсации стоимости проезда 90 000 грн.

Выходит, что у нее за прошлый год две компенсации на 816 720 грн — больше, чем заработной платы.

Сколько заработала в 2025 году Антонина Славицкая

Интересно, что несмотря на возмещение стоимости проезда, у нардепки есть собственное авто — Mercedes-Benz GLE 250 2017 выпуска за 590 000 тысяч. Также в глаза бросается и сумма сбережений Славицкой – на банковских счетах 1 523 363 грн, наличными – 115 000 долларов.

Mercedes-Benz GLE 250. Фото: открытые источники

Какие сбережения имеет Антонина Славицкая

Какую недвижимость имеет Антонина Славицкая

Относительно денежной компенсации на проезд и исполнение депутатских полномочий есть много вопросов, ведь, учитывая социальные сети, в частности "Фейсбук", которые Славицкая активно ведет, в течение 2025 года она не имела командировок или каких-либо поездок связанных с работой. При этом у нардепки две квартиры в Киеве, земельный участок и дом в Киевской области, квартира в Одесской области.

Что известно о Славицкой

Антонина Керимовна — сопредседатель депутатской группы "Восстановление Украины". С 2003 года была помощницей ректора, помощницей-консультантом народного депутата Сергея Кивалова от Партии регионов.

С 2019 года была народным депутатом IX созыва от ОПЗЖ. В июле 2019 года из записей НАБУ стало известно о возможном участии Славицкой в качестве помощницы Сергея Кивалова по делу о вмешательстве Окружного суда в работу власти. Славицкая тогда отмечала, что проходила по делу как свидетель. В ходе расследования нардепка инициировала подачу заявления о неконституционности НАБУ, что стало основанием проверки должностной лица со стороны НАПК относительно возможного конфликта интересов.

Антонина Славицкая. Фото: "Фейсбук"

Славицкая входила в состав группы ВРУ по разработке законопроектов для разрешения конституционного кризиса. С 5 октября 2022 года была членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Секретарь группы по межпарламентским связям с Болгарией.

Интересно, что Славицкая входит в базу "Миротворец", как член запрещенной ОПЗЖ.

