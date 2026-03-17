Две машины и гараж: семья сотрудника ТЦК потратила более миллиона на обновление автопарка (фото)

Семья командира отделения взвода охраны Сыховского ТЦК и СП Ивана Лещука за последние 2 года обновила автопарк. Также военный обзавелся недвижимостью под него.

Об этом свидетельствуют данные в его декларации опубликованной на сайте НАПК. Так, согласно официальному документу, в 2025 году в семье военнослужащего появился автомобиль Toyota C-HR Гибрид за 1 030 000 гривен, который записан на супругу.

За год до этого супруга также приобрела Nissan Juke за 420 000 гривен.

Итого: за два года на автопарк было потрачено полтора миллиона гривен.

Декларация Ивана Лещука

Также в 2025 году Лещук приобрел гараж на 48 квадратов в городе Львов за 27 785 гривен. В 2023 году его супруга потратила 347 400 гривен на нежилое помещение, площадью 58 квадратов.

Годовая зарплата Лещука в ТЦК составляет 319 855.

Напомним, ранее мы писали о том, что семья украинских чиновников Лабазюк любит дорогие часы. Однако декларировать всю свою коллекцию, вероятно, не успевает. Общая стоимость коллекции оценивается в около восьми миллионов гривен. Помимо этого семейство в 2022 году смогло приобрести квартиру всего за 100 тысяч гривен.