Украина сильнее России: российский журналист дал смелый прогноз

Футбольный комментатор считает, что сборная Украины победит команду РФ

В России все чаще сравнивают сборные Украины и России по футболу. На этот раз отметился известный российский комментатор Геннадий Орлов.

Что нужно знать

Путин своим указом дал российское гражданство Лыскун

Ранее спортсменка оскорбляла россиян

В РФ не довольны "пополнением", но против Путина в открытую не пойдут

Соответствующий комментарий Орлова приводит sport24.ru. По его словам, украинцы на данный момент сильнее россиян, ведь пробились в стыковой раунд отбора на чемпионат мира-2026.

Сборная Украины сильнее сборной России, потому что она выше. Они пробились в стыки на чемпионат мира. А я не знаю, вышли бы мы в эти стыки. Все-таки даже в матче с Чили все наши футболисты проигрывали единоборства. У нас никто не умеет закрывать мяч ногами, крепко стоять на ногах. Это сегодня проблема для наших игроков – индивидуальное мастерство. Я еще говорил про физическую готовность – надо держать темп все 90 минут. Геннадий Орлов

В российском сегменте сети восприняли слова Орлова неоднозначно. Один из пользователей отметил, что Геннадий нарывается на "административку" за "дискредитацию российской армии".

Отметим, команды Украины и РФ сыграли на официальном уровне лишь 2 матча в отборе на Евро-2000. Дома украинцы победили со счетом 3:2, а на выезде сыграли вничью 1:1.

Справка: Геннадий Орлов — уроженец Харькова, советский и российский спортивный журналист, в прошлом — футболист, нападающий. Выступал за харьковские "Металлист" и "Авангард", ленинградские "Зенит" и "Динамо". Получил наибольшую известность в РФ как спортивный телекомментатор. Публично не высказывался о войне между Украиной и РФ.

Ранее бывший защитник сборной СССР, московских "Динамо" и "Спартака" Александр Бубнов заявил, что сборная России проиграет команде Украины. Футбольный эксперт отметил, что это произойдет, даже если матч сыграть в Москве.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В ноябре 2025 года россияне в товарищеской игре проиграли худшей команде Южной Америки. Сборная Украины, в свою очередь, ведет борьбу за попадание на ЧМ-2026.