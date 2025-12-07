Новый скандал в украинском футболе: судьбу матча решат в кабинете

Игра в Житомире может создать опасный прецедент в отечественном футболе

В воскресенье, 7 декабря, матч Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Металлист 1925" – "Верес" завершился досрочно. Причиной остановки игры стали проблемы со светом.

Что нужно знать

"Металлист 1925" и "Верес" не доиграли матч из-за проблем с электричеством

"Металлист 1925" хочет перенести матч, "Верес" требует технического поражения

Судьбу игры решат в кабинетах Украинской ассоциации футбола (УАФ)

Об этом сообщает пресс-служба "Вереса" в telegram. По информации источника, судьбу встречи решат соответствующие органы.

Игра завершилась на 20-й минуте при счете 0:0 из-за перебоев с электроснабжением на Центральном городском стадионе Житомира. Во время игры свет исчезал 5 раз. Арбитр поединка Виталий Романов дал финальный свисток и отправил игроков в подтрибунное помещение. По информации ТаТоТаке, "Металлисту 1925" грозить техническое поражение.

На совещании с участием представителей клубов, судьи и делегата матча руководители "Вереса" обратили внимание на пункт 6 статьи №10 Регламента о проведении соревнований в УПЛ согласно которому "в случае необеспечения необходимых условий для проведения матча клубу-хозяину может быть засчитано поражение со счетом 0:3. ТаТоТаке

В "Металлисте 1925" попросили "Верес" перенести игру на 8 декабря, однако ровенский клуб отказал.

Оборудование сгорело из-за скачка напряжения. Мы готовы предоставить все документы, что это форс-мажор. Мы предлагали сыграть завтра. Мы готовы были оплатить "Вересу" проживание здесь. Мы договорились со стадионом "Полесья" сыграть завтра. Однако общий язык мы не нашли. "Верес" возвращается домой. Мы будем обращаться в КДК, чтобы они рассматривали ситуацию не как прецедент того, что можно манипулировать светом, чтобы специально не играть матч, а как прецедент того, что бывают непредсказуемые ситуации. Мы не можем учесть, что какой-то автомат сгорит. Сегодня в течение матча электрики стадиона "Полесья" брали новые автоматы и заменяли старые. Впрочем, система сгорела. Вице-президент "Металлиста 1925" Юрий Коротун

Ранее полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив обвинил "Колос" в подлости. Горняк считает, что команда из Киевской области специально выключала систему полива в день матча с дончанами.