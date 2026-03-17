Шестерых украинцев задержали в Индии. Что они натворили и в чем их обвиняют (видео)

Против них уже возбуждено уголовное дело

Шестерых граждан Украины и одного американца задержали в Индии. Им предъявляют обвинения в деле международного сговора.

Об этом сообщает Asianet News. Фигуранты уже заключены под стражу по меньшей мере на 11 суток до 27 марта, начато расследование.

"Мужчин обвиняется в незаконном въезде в Мизорам, а затем в Мьянму, для связи и обучения этнических военных групп, связанных с индийскими повстанческими группировками", — говорится в материале.

По данным следствия, граждане также принимали участие в налаживании сети поставок беспилотников и оборудования через территорию Индии в Мьянму. Дроны были завезены из Европы. Копы полагают, что техника могла использоваться вооруженными группами в регионе.

Известно, что аресты прошли сразу в нескольких городах, включая Дели и Калькутту. Фигурантам инкриминируют террористическую деятельность.

Какие отношения Украины с Индией

Страны имеют чисто дипломатические более нейтральные отношения. Ведь Индия официально не осуждает войну России, но призывает к уважению территориальных границ Украины. Кроме того, в 2023-2024 годах Киев получил немало оружия от Нью-Дели. Также в августе 2024 года столицу Украины посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Нарендра Моди и Владимир Зеленский в Киеве. Фото: открытые источники

Послом Украины в Индии есть Александр Полищук с июня 2023 года. Он является действующим руководителем дипломатической миссии, базирующейся в Нью-Дели.

Заметим, что на фоне обострения войны на Ближнем Востоке США временно ослабили санкции на нефть России, позволив Индии в течение 30 дней получать топливо от Москвы.

