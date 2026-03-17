Днепр может засыпать снегом в марте? Когда именно такое возможно

Не торопитесь прятать зимние вещи

Погода в Днепре в конце марта будет снежной. Город накроют интенсивные осадки, не типичные для весны.

Согласно данным синоптического сервиса Ventusky, последнюю неделю марта принесет в Днепр и область настоящий "зимний привет". На прогностических картах отчетливо видна зона осадков, которая охватит регион.

Что прогнозирует Ventusky

По данным метеорологических моделей GFS, в воскресенье, 29 марта, Днепр окажется в эпицентре циклона. Ожидается выпадение мокрого снега и снега с дождем. Показатели осадков в городе могут достигать 0,9 мм, а в отдельных районах области — до 2 мм. Снежная зона накроет Кривой Рог, Днепр и Павлоград, тогда как южнее (в районе Мелитополя) будут идти преимущественно дожди.

Температурный режим в этот период будет нестабильным. На смену относительно теплым дням (до +17°C в середине недели) придет похолодание, которое спровоцирует переход дождя в снег.

Обратите внимание! Стоит отметить, что сервис Ventusky базируется на числовых моделях прогнозирования погоды (в частности, американской GFS или европейской ECMWF), которые автоматически обрабатывают данные спутников и метеостанций. Такие карты динамичны и могут меняться несколько раз в сутки в зависимости от движения воздушных масс.

Несмотря на высокую технологичность онлайн-радаров, синоптики рекомендуют использовать их как ориентир для отслеживания тенденций. Наиболее точным и верифицированным остается прогноз Украинского гидрометцентра.

Мнение Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре также подтверждают тенденцию к изменчивой погоде в конце марта. По предварительным расчетам специалистов, последняя неделя месяца будет характеризоваться прохождением атмосферных фронтов.

Однако пока доподлинно неизвестно, превратятся ли эти осадки в полноценный снег. Точность такого прогноза зависит от движения холодных воздушных масс с севера, что будет понятно ближе к 25-26 марта.

23-25 марта: дневная температура поднимется до +15°C…+17°C, возможны небольшие дожди.

дневная температура поднимется до +15°C…+17°C, возможны небольшие дожди. 26 марта: начнется постепенное понижение температуры, ночные показатели будут держаться на уровне +8°C.

начнется постепенное понижение температуры, ночные показатели будут держаться на уровне +8°C. 29 марта: пик непогоды, вероятность снегопадов и сильных порывов ветра.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве резко изменится погода.