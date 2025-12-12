Вершина єврокубків ще попереду: меми та жарти про матчі "Динамо" та "Шахтаря" у Лізі конференцій
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українські клуби зіграли свої поєдинки у 3-му за силою єврокубку
Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" провели ігри 5-го туру Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Біло-сині зазнали поразки від "Фіорентини" (1:2), а Гірники перемогли "Хамрун" (2:0).
Що потрібно знати
- "Шахтар" зіграв із "Хамруном" на Мальті
- "Динамо" провело зустріч із "Фіорентиною" в Італії
- У мережі відреагували на успіх Гірників та провал Біло-синіх
У мережі висміяли невдачу киян, а також привітали донеччан із виходом у плей-оф 3-го за силою єврокубка, передає "Телеграф". До вашої уваги найкращі меми та жарти про ігри українських команд.
Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив до Ліги конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого без шансів поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а в 4-му зазнали невдачі з "Омонією" (0:2). В останньому турі 3-го за силою єврокубку столична команда зіграє проти "Ноа" (18.12.2025).
"Шахтар", своєю чергою, за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії, а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1) з Ірландії. У 6-му турі донеччани зіграють проти "Рієки" (18.12.2025).