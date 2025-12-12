Рус

Вершина єврокубків ще попереду: меми та жарти про матчі "Динамо" та "Шахтаря" у Лізі конференцій

Михайло Корнілов
Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран та "динамівець" Костянтин Вівчаренко Новина оновлена 12 грудня 2025, 01:57
Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран та "динамівець" Костянтин Вівчаренко. Фото Getty Images, shakhtar.com

Українські клуби зіграли свої поєдинки у 3-му за силою єврокубку

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" провели ігри 5-го туру Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Біло-сині зазнали поразки від "Фіорентини" (1:2), а Гірники перемогли "Хамрун" (2:0).

Що потрібно знати

  • "Шахтар" зіграв із "Хамруном" на Мальті
  • "Динамо" провело зустріч із "Фіорентиною" в Італії
  • У мережі відреагували на успіх Гірників та провал Біло-синіх

У мережі висміяли невдачу киян, а також привітали донеччан із виходом у плей-оф 3-го за силою єврокубка, передає "Телеграф". До вашої уваги найкращі меми та жарти про ігри українських команд.

І "Динамо", і "Фіорентина" перебувають у глибокій кризі
Кияни пропустили першими
Михайленко забив супергол і зрівняв рахунок у матчі
У мережі пожартували, що гол "Динамо" — це до кінця світу
Фіалки вирвали перемогу
Атакувальна лінія "Динамо" у матчі з "Фіорентиною"
"Фіорентина" не перемагала з жовтня
"Динамо" прощається з єврокубками як мінімум до наступного сезону
Головний мем року – промова Буяльського перед стартом сезону
Повний відеоогляд матчу "Фіорентина" — "Динамо"
Гірники довго не могли забити "Хамруну"
Біло-сині легко впоралися з "Хамруном" у Лізі чемпіонів, а от "Шахтар" довго підбирав ключі до мальтійців
У другому таймі Гірники нарешті забили
"Шахтар" впевнено переміг
Повний відеоогляд матчу "Хамрун" — "Шахтар"

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив до Ліги конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого без шансів поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а в 4-му зазнали невдачі з "Омонією" (0:2). В останньому турі 3-го за силою єврокубку столична команда зіграє проти "Ноа" (18.12.2025).

"Шахтар", своєю чергою, за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії, а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1) з Ірландії. У 6-му турі донеччани зіграють проти "Рієки" (18.12.2025).

