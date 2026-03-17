Метро в Киеве на Пасху будет работать по-другому? В столичном горсовете раскрыли планы

Традиционно в пасхальные праздники пассажиропоток увеличивается

Приближается Пасха, которую христиане восточного обряда (православные и греко-католики) в 2026 году будут праздновать в воскресенье, 12 апреля. Традиционно в пасхальную ночь проходят богослужения, которые посещают много людей.

"Телеграф" направил запрос руководству Киевского метрополитена с вопросом, будут ли изменения в работе метро в пасхальные дни с вечера 11 апреля до утра 12. Как известно, в эти дни верующие гораздо активнее, чем обычно посещают храмы. Кто-то идет на вечернюю службу, оставаясь на ночную литургию. Такие люди возвращаются домой рано утром в воскресенье. Кто-то наоборот, поедет в храм с утра в Пасху, то есть в этом году, 12 апреля.

Пасха в Киеве

Будут ли изменения в работе метро на Пасху 2026

Пассажиропоток увеличивается, многие киевляне едут в храмы и возвращаются домой на метро. Однако, как нам ответил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета Валентин Кульбако, решений по изменению движения транспорта во время Пасхальных праздников не принималось.

В Департаменте добавили, что график работы пассажирского транспорта в Киеве формируется с учетом длительности комендантского часа. В настоящее время пассажирский транспорт курсирует в обычном режиме.

В то же время в Пасху, как и в обычные дни, все 46 подземных станций Киевского метрополитена будут круглосуточно работать в режиме укрытия. Люди могут находиться там, когда объявлена воздушная тревога.

Планируются ли изменения в движении столичного метро в Пасхальные дни

Комендантский час и расписание работы метро в Киеве

В 2026 году комендантский час в Киеве и области действует с 00:00 до 5:00. Киевская подземка работает примерно с 05:30-06:00 до 23:00-23:30. Станции закрывают на вход в разное время, обычно около 22:00-23:00. Последний поезд отправляется около 23:00. Все станции метро круглосуточно работают в режиме укрытия.

