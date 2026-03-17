В Харькове потеплеет, но радоваться пока рано: когда придут ещё и затяжные осадки

Синоптики предупреждают о снеге

В Харькове в ближайшие дни сохранится холодная погода с ночными заморозками и низкими дневными температурами. В то же время синоптическая обстановка начнёт меняться, и уже известно, когда стоит ожидать первого заметного потепления.

По прогнозу "Meteo", температура в начале периода будет оставаться низкой, с колебаниями днем в пределах +2…+4 °C, а ночью — около +1 °C.

В середине недели прогнозируются изменения: 18-20 марта температура будет подниматься до +5…+7 °C, местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В воскресенье, 22 марта, станет еще теплее — до +8 °C, но ночи будут оставаться холодными.

Ощутимое потепление начнется с 23 марта. Температура в эти дни поднимется до +10 °C. В дальнейшем с 24 марта в Харькове сохранится более или менее теплая погода без заморозков ночью. Днем столбики термометров будут показывать +6…+9 °C, а в конце месяца – до +8 °C. Почти всю неделю будут идти осадки.

