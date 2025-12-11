"Динамо" проиграло в Лиге конференций худшей команде Серии А (видео)

Бело-синие опять проиграли в Европе

В четверг, 11 декабря, "Динамо" сыграло с "Фиорентиной" в 5-м туре основного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Еврокубковая игра состоялась во Флоренции (Италия).

Что нужно знать

"Динамо" на выезде сыграло с "Фиорентиной"

Хозяева открыли счет в первом тайме, а во второй половине команды обменялись голами

Фиалки на данный момент идут последними в чемпионате Италии

Встреча, проходившая на стадионе "Артемио Франки", завершилась со счетом 2:1 в пользу "Фиорентины". Об этом сообщает "Телеграф".

Киевляне неплохо начали поединок, проводили позиционные атаки, долго контролировали мяч, однако успеха спереди не достигли. В то же время "Фиорентина" выбрала тактику второго номера и успешно реализовала свой план. На 18-й минуте Мойзе Кин после навеса Додо головой переправил мяч в сетку ворот.

В начале второго тайма киевлянам удалось переломить ход поединка. Наконец-то Бело-синие начали бить в створ ворот и это принесло свои плоды. На 55-й минуте Николаю Михайленко удался феноменальный удар — после скидки Пихаленка полузащитник из-за пределов штрафной поразил ворота Де Хеа. К сожалению, киевляне удержать ничью не сумели. На 74-й минуте Альберт Гвюдмюндссон добил мяч в пустые ворота после сейва Нещерета, который не дал Кину оформить дубль.

"Фиорентина" – "Динамо" – 2:1

Голы: Кин (18), Гудмундссон (74) – Михайленко (55)

Предупреждения: Ндур (44), Гудмундссон (83), Куадьо (93)– Дубинчак (51), Тиаре (86), Вивчаренко (90)

"Фиорентина": де Хеа, Понграчич, Комуццо, Вити (Паризи, 67), Додо (Куадьо, 86), Ричардсон, Николусси (Куаме, 67), Ндур (Мандрагора, 80), Фортини, Джеко (Гидмундссон, 67), Кин

"Динамо": Нещерет, Тымчик, Захарченко, Тиаре, Дубинчак (Вивчаренко, 71), Пихаленок (Яцик, 77), Михайленко, Шапаренко, Волошин, Герреро (Ярмоленко, 71), Кабаев (Огундана, 77).

Статистика матча "Фиорентина" - "Динамо"

Этот результат значительно уменьшил шансы "Динамо" на плей-офф Лиги конференций, "Фиорентина" обеспечила себе как минимум стыковой раунд ЛК.

Полный видеообзор матча "Фиорентина" — "Динамо":

Для выхода в плей-офф Лиги конференций "динамовцам" необходимо попасть в топ-24 команд основного этапа. К слову, первые 8 клубов попадут в 1/8 финала, остальные 16 — в стыковой раунд.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего без шансов уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м потерпели неудачу с "Омонией" (0:2). В последнем туре 3-го по силе еврокубка столичная команда сыграет против "Ноа" (18.12.2025).