Боксер Беринчик носит уникальные часы: цена вас удивит
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Спортсмен предпочитает классические модели часов
Бывший чемпион мира по версии WBO, серебряный призер Олимпийских игр-2012 Денис Беринчик предпочитает часы фирмы Rolex. В его коллекции аксессуаров есть уникальная модель.
Что нужно знать
- Беринчик коллекционирует Rolex
- Одна из моделей его часов имеет невероятную водозащиту
- Денис вскоре вернется на ринг после поражения в титульном бою
Блогер cats_and_watches в Threads рассказал, что украинский боксер имеет неплохую коллекцию из двух Rolex. Первая модель, Sea Dweller, отличается феноменальной водозащитой (до 1 220 метров). Стоимость такой модели составляет 12 800 евро (около 650 тыс. грн).
Кроме того в коллекции Дениса есть Rolex Datejust 41 на браслете Jubilee. Стоимость данного хронометра составляет 15 022 евро (около 760 тыс. грн).
Обе модели хорошо подходят Денису, и хотелось бы пожелать ему еще больших спортивных побед, еще более дорогих часов и поблагодарить за помощь армии.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие часы носит звездный футболист сборной Украины Анатолий Трубин. Вратарь лиссабонской "Бенфики" (Португалия) предпочитает носить "классическую классику" и коллекционирует Rolex. "Ролексы" есть и у главы Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.