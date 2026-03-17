Боксер Беринчик носит уникальные часы: цена вас удивит

Михаил Корнилов
Денис Беринчик Новость обновлена 17 марта 2026, 10:58
Денис Беринчик. Фото Getty Images

Спортсмен предпочитает классические модели часов

Бывший чемпион мира по версии WBO, серебряный призер Олимпийских игр-2012 Денис Беринчик предпочитает часы фирмы Rolex. В его коллекции аксессуаров есть уникальная модель.

Что нужно знать

  • Беринчик коллекционирует Rolex
  • Одна из моделей его часов имеет невероятную водозащиту
  • Денис вскоре вернется на ринг после поражения в титульном бою

Блогер cats_and_watches в Threads рассказал, что украинский боксер имеет неплохую коллекцию из двух Rolex. Первая модель, Sea Dweller, отличается феноменальной водозащитой (до 1 220 метров). Стоимость такой модели составляет 12 800 евро (около 650 тыс. грн).

Денис Беринчик надел часы Sea Dweller/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Кроме того в коллекции Дениса есть Rolex Datejust 41 на браслете Jubilee. Стоимость данного хронометра составляет 15 022 евро (около 760 тыс. грн).

Денис Беринчик надел часы Datjeust 41/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Обе модели хорошо подходят Денису, и хотелось бы пожелать ему еще больших спортивных побед, еще более дорогих часов и поблагодарить за помощь армии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие часы носит звездный футболист сборной Украины Анатолий Трубин. Вратарь лиссабонской "Бенфики" (Португалия) предпочитает носить "классическую классику" и коллекционирует Rolex. "Ролексы" есть и у главы Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

