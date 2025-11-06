"Динамо" прорвало: Бело-синие забили 6 голов в Лиге конференций (видео)

Бело-синие набрали первые очки в текущем розыгрыше 3-го по силе еврокубка

В четверг, 6 ноября, киевское "Динамо" сыграло поединок 3-го тура Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 против боснийского "Зриньски". Встреча проходила в Люблине (Польша).

Что нужно знать

"Динамо" принимало "Зриньски" на стадионе "Люблин"

Киевляне взяли 3 очка, забив 6 голов

Следующий соперник Бело-синих — кипрская "Омония"

Встреча, проходившая на арене "Люблин", завершилась со счетом 6:0 в пользу киевлян. Об этом сообщает "Телеграф".

Киевляне начали игру с ошибок в защите, пропустив несколько опасных атак гостей. Однако ближе к половине тайма Бело-синие не только выровняли игру, но и открыли счет. Отличился Денис Попов, который лучше всех сыграл в штрафной после подачи с углового в исполнении Буяльского. К слову, Денис забил в стиле легенды клуба Андрея Шевченко, который оформил похожий гол в ворота "Барселоны".

В начале второго тайма "динамовцы" удвоили свое преимуществ. Эдуардо Герреро отличился после передачи Пихаленка. Еще через 3 минуты Владислав Кабаев ударом с линии штрафной поразил ворота боснийцев. Еще через 8 минут Кабаев ассистировал сам на Виталия Буяльского. Точку в игре поставили вышедшие на замену Андрей Ярмоленко и Владислав Блэнуцэ.

"Динамо" – "Зриньски" — 6:0

Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83

Предупреждение: Джурасек, 45

"Динамо": Нещерет – Михавко, Тиаре, Попов, Тимчик – Буяльский (Ярмоленко, 68), Михайленко, Пихалонок (Шапаренко, 71) – Шола (Волошин, 46), Герреро (Бленуце, 68), Кабаев (Торрес, 79).

"Зриньски": Любич – Мамыч, Дуймович, Машич, Вранькович – Шакота (Микич, 86), Филиппович (Сурданович, 57), Джурасек (Иванчич, 57), Праныч (Чавар, 79) – Дамашкан (Бари, 57), Маич.

Статистика в матче "Динамо" – "Зриньски"

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Зриньски":

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 4-м туре ЛК столичный клуб сыграет против кипрской "Омонии" (27.11.2025).

В чемпионате Украины киевляне идут вторыми, отставая от "Шахтера" на 4 очка. В Кубке страны Бело-синие прошли в четвертьфинал, выбив из турнира Горняков.