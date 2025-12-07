Футболист "Шахтера" обвинил команду из села в коварстве (видео)
Игрок в прямом эфире раскритиковал соперника
Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив прокомментировал игру с "Колосом" (0:0) в 15-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ). По мнению футболиста, клуб из Киевской области пошел на хитрость ради результата.
Что нужно знать
- "Шахтер" в гостях не сумел обыграть "Колос"
- Крыськив обвинил "Колос" в отсутствии полива поля
- В сети высмеяли хавбека Горняков, который начал искать отмазку из-за неудачи
Соответствующий комментарий Крыськива приводит "УПЛ ТБ". Дмитрий отметил, что система полива на стадионе "Колос" не работала, из-за чего техничным игрокам Горняков было сложнее.
Мы все говорим, что хотим, чтобы наш чемпионат развивался, чтобы он стремился вверх. После прошлого тура читаю, главный тренер "Колоса" говорит, что не понравилось ему поле "Оболони", говорит, что оно недостаточного качества.
Мы приезжаем в Ковалевку. Круглый год ровное поле, политое поле, все играют, мяч стелется. Приезжает "Шахтер" – полив не работает, мяч не стелется.
Я не понимаю, как так может быть, что как я сюда не приезжал, 4 года смотрю каждый год футбол: тут полив работает, хорошее поле. С "Динамо" играют – мяч стелется, приезжает "Шахтер" – полив не работает.
И за тур до этого главный тренер "Колоса" говорит, что ему не нравится поле "Оболони". Для меня это большой вопрос, если мы хотим, чтобы наш чемпионат развивался.
В сети не оценили заявление футболиста. Пользователи считают, что игрок просто хочет переложить вину за потерю очков на других.
Отметим, ничья с "Колосом" отбросила "Шахтер" на второе место в чемпионате Украины. Добавим, что донецкий клуб идет среди лидеров в общем этапе Лиги конференций. А вот из Кубка Украины Горняки вылетели, проиграв "Динамо" в 1/8 финала. В 2025 году дончане проведут еще 3 матча — против "Хамруна" в ЛК (11.12), против "Эпицентра" в УПЛ (14.12) и против "Риеки" в ЛК (18.12).