Футболист "Шахтера" обвинил команду из села в коварстве (видео)

Мы все говорим, что хотим, чтобы наш чемпионат развивался, чтобы он стремился вверх. После прошлого тура читаю, главный тренер "Колоса" говорит, что не понравилось ему поле "Оболони", говорит, что оно недостаточного качества.

Мы приезжаем в Ковалевку. Круглый год ровное поле, политое поле, все играют, мяч стелется. Приезжает "Шахтер" – полив не работает, мяч не стелется.

Я не понимаю, как так может быть, что как я сюда не приезжал, 4 года смотрю каждый год футбол: тут полив работает, хорошее поле. С "Динамо" играют – мяч стелется, приезжает "Шахтер" – полив не работает.

И за тур до этого главный тренер "Колоса" говорит, что ему не нравится поле "Оболони". Для меня это большой вопрос, если мы хотим, чтобы наш чемпионат развивался.