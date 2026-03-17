Украина получила финальные условия вступления в ЕС: что дальше

Украина должна выполнить условия и перейти к следующему этапу

В Брюсселе украинская делегация получила последние условия (так называемые "бенчмарки") для вступления в ЕС. Речь идет о трех последних переговорных кластерах. Предыдущие – основы процесса вступления, о внутреннем рынке и внешних отношениях Украина получила в декабре.

Что нужно знать:

Следующий этап – выполнение реформ и закрытие кластеров

После этого возможно подписание договора о вступлении

Процесс усложняется политической позицией власти Венгрии

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Это кластеры: "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение" и "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

"Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС — впервые в истории", — отметила Свириденко. Следующими шагами должно стать закрытие кластеров и подписание договора о вступлении. Полученный документ будут совместно прорабатывать правительство и Верховная Рада.

Как происходит вступление в ЕС

Украина должна адаптировать свое законодательство к нормам ЕС. Этот процесс поделен на 33 переговорных глав, объединенных в шесть кластеров и касается так называемого acquis ЕС — совокупности законодательства Евросоюза.

Кластеры вступления в ЕС/ Источник: Команда правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции

Что входит в каждый кластер:

"Основы процесса вступления" — реформа судов, борьба с коррупцией, работа правоохранительных органов, защита прав человека. "Внутренний рынок" — свободная конкуренция, контроль монополий, право интеллектуальной собственности, стандартизация товаров, защита потребителя. "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие" — цифровизация процессов, создание рабочих мест, поддержка бизнеса, образование и наука. "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение" — экологические вопросы, энергетика, окружающая среда, транспортная политика. "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности" — аграрная политика, продовольственная безопасность, рыболовство. "Внешние отношения" — международные политика и отношения.

Почему для Украины важен вопрос Венгрии

Как отметил бизнесмен и блогер Роман Шрайк, официальная процедура открытия кластеров была заблокирована Венгрией. Должна быть определенная процедура от открытия кластера — получения списка требований — реализация реформ — закрытия кластера по голосованию членов ЕС. Однако все происходит по-другому.

"2) ЕС дает Украине список необходимых реформ,

3) Украина их реализует,

*Орбан отправляется в утиль*

1) страны ЕС единогласно открывают кластер,

4) страны ЕС единогласно голосуют за закрытие кластера", — говорит Шрайк, отметив, что это еще один повод желать Виктору Орбану проигрыша на выборах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине планируют выполнить все необходимые реформы до конца 2026 года, чтобы в 2027 вплотную встать к вопросу подписания договора. В то же время, есть предложение компромисса — Украина будет заканчивать часть реформ, когда страны ЕС уже будут ратифицировать договор о вступлении.