Наезжал на "Приват" и Госпотребслужбу: ТОП последних скандалов главы "Монобанка" Гороховского

Предприниматель уже не впервые обсуждаем из-за своих слов

Совладелец "Монобанка" Олег Гороховский, который попал в громкий скандал с клиенткой, уже не первый раз находится в эпицентре резонансных ситуаций. Бизнесмен давно сделал ставку на прямой диалог в соцсетях, что порой оборачивается обсуждениями его действий в СМИ.

"Телеграф" рассказывает о последних скандалах с участием сооснователя первого украинского виртуального банка.

Гороховский и интересные моменты его биографии

Олег Гороховский — это украинский бизнесмен и банкир. До национализации "ПриватБанка" он работал в нём первым заместителем председателя правления. Эта деятельность предпринимателя до сих пор время от времени обсуждается в СМИ в контексте судебных разбирательств.

Дело в том, что после национализации банка расследования касались кредитов связанным оффшорным компаниям, которые могли быть связаны с собственниками. Однако решение Высокого суда Лондона по делу "ПриватБанка" подсветило не только фамилии Коломойского и Боголюбова, но и Гороховского, который упоминался в документах более 10 раз в связи с выдачей кредитов.

Как пишет ZN, бывший топ-мендежмент "ПриватБанка", в который входил Гороховский, утверждал кредиты инсайдерским кипрским компаниям, принадлежали основным бенефициарам.

"Согласно решению суда, Гороховский и Яценко возглавляли комиссию по этике и комплаенсу. В частности, соответствующие лица первыми должны были "бить в колокола" по поводу инсайдерских кредитов связанным лицам", — пишут журналисты.

При этом официальных уголовных приговоров Гороховскому не было.

Конфликт с "ПриватБанком"

Одной из самых ярких историй с совладельцем "Монобанка" является публичная перепалка с руководством "ПриватБанка". Тогда бизнесмен, которого сейчас обвиняют в раскрытии банковской тайны, обвинял в этом своих конкурентов.

Суть конфликта:

В 2024 году Олег Гороховский обвинил государственный "ПриватБанк" в раскрытии банковской тайны клиентов при заключении ими договора об открытии карты по государственной программе "Национальный кэшбек". Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

"Если вы открыли карточку "Национальный кэшбек" в "Привате", то вам не мешает узнать, на что вы согласились… Покажите это знакомым. Еще не поздно это исправить — другие банки такого не делают", — говорил Гороховский

Ответ "Привата" не заставил себя ждать и был довольно жестким. Там обвинили Гороховского в том, что он обезобразил описание условий важной для государства инициативы "Национальный кэшбек", а также пригрозили ему судом.

"Хотим заверить, наш Банк действует исключительно в рамках определенных нормативно-правовыми актами, и передаваемые данные используются исключительно для расчета и начисления кэшбека… Банк оставляет за собой право обратиться в компетентные органы для защиты своей деловой репутации", — вскоре ответили на обвинения в "Привате".

Требование ликвидации Госпотребслужбы

В 2021 году между "Новой Почтой" и Госпотребслужной возникла конфликтная ситуация, в которую вмешался Олег Гороховский, встав на защиту бизнеса.

Суть конфликта:

Гороховский высказал свое мнение о многомиллионном штрафе, который выписали "Новой почте" в Госпотребслужбе.

Справка: Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области в 2021 году наложило на "Новую Почту" штрафы и взыскания на сумму 325,85 млн грн. за нарушение прав потребителей. Специалисты Госпродпотребслужбы проводили внеплановые проверки отделений №49 в Харькове и №3 в Чугуеве Харьковской области из-за обращения граждан по поводу некачественного обслуживания и нарушения их прав. В ходе проверок, по словам государственной службы, "Новая Почта" не предоставила необходимые документы, и было невозможно проверить достоверность обращения граждан. Инспекторы расценили это как нарушение прав и наложили штраф.

Гороховский встал на защиту бизнеса и заподозрил Госпотребслужбу в коррупции, а затем и вовсе призвал ликвидировать госорган.

"Очевидно, что такому штрафу предшествовало требование взятки. Или взятка ожидается после такого штрафа, чтобы его уменьшить. Не знаю точно как принято в этой госпродпостыдслужбе…Я считаю, что премьер или президент должны немедленно ликвидировать эту службу",писал Гороховский.

Ксюша Манекен и потерянные миллионы

Украинская инстаграмма-блогер Оксана Волощук, известная как Ксюша Манекен, в 2025 году заявила, что мошенники украли с ее счета в Monobank более шести миллионов гривен. В банке ответили, что не могут вернуть деньги потому, что блогер самостоятельно предоставила доступ мошенникам к своему счету. Гороховский посочувствовал девушке, а позже написал, что "Моно" все же попытается вернуть деньги.

Справка: Ксюшу Манекен "развели" мошенники, когда та попыталась вывести крупную сумму якобы через чат-бот "Monobank" в Telegram. Оттуда, по словам блогера, ей позвонил по телефону "менеджер" и сказал, что деньги можно снять в любое время, но он заметил ошибку в приложении, и чтобы ее исправить, нужно переустановить приложение. В результате девушка предоставила доступ к своему личному кабинету мошенникам, которые за час вывели со счета более 6 миллионов гривен на почти 2 десятка счетов.

В сети начались споры по поводу ответственности банка за безопасность клиентов.

Скандал вокруг Назария Гусакова

Назарий Гусаков – львовянин с диагнозом "спинальная мышечная атрофия" (СМА), которого заподозрили в махинациях со сбором средств на лечение. Люди, в частности, заметили, что ранее Гусаков якобы был зарегистрирован на сайте игр в покер и писал в своих соцсетях о ставках. Zaxid.net сообщал, что сборы Гусакова в свое время поддерживали ряд известных украинцев, в том числе соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Сам бизнесмен заявил, что однажды по просьбе друга также разместил в своих соцсетях призыв помочь Гусакову, хотя с ним лично не знаком и никогда не общался.

"Менеджеры Monobank никакого содействия Назарию в его сборах не оказывали, деньги снимать не помогали, и все с ним происходило на общих основаниях. Проводим дополнительное расследование, были ли нарушения и что можно изменить, чтобы повысить прозрачность сборов, – заявил Гороховский. – Кстати, на "Банке" Назария есть остатки, и последующие списания с "Банки" будут возможны только против выставленных счетов за лечение…С Назарием так получилось, что бог наказал его в кредит сразу и так сильно, что вряд ли он сможет нагрешить за всю свою жизнь и на треть этого кредита".

Напомним

9 марта 2026 Олег Гороховский, соучредитель "Монобанка", на своей странице в Threads опубликовал пост с подписью: "Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, почему заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая…".

На нем была изображена девушка Карина Кольб на фоне триколора. Сначала все думали, что это российское знамя, но девушка заверила, что флаг принадлежит Словении и предоставила доказательства. Однако публикация вызвала общественный резонанс не из-за цвета флага, а из-за разглашения Гороховским частных данных.

"Телеграф" спросил у юристов и Национального банка Украины, угрожает ли наказание "Монобанку" и лично Олегу Гороховскому за обнародование персональных данных клиентки. А также, какие санкции предусмотрены за указанные нарушения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие законы ЕС нарушил директор "Монобанка" из-за скандала с флагом.

