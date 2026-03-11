Штраф до 20 млн евро или… Какие законы ЕС нарушил Гороховский из-за скандала с Monobank

Скандал с обнародованием персональных данных клиентки может иметь далеко идущие последствия

Совладелец Monobank Олег Гороховский, обнародовав в соцсетях фото клиентки, сделанное во время видеоверификации, кроме украинского, нарушил и законодательство ЕС. Теперь, в случае обращения потерпевшей, это дело будет рассматривать европейский суд.

Немецкие федеральные органы смогут напрямую расследовать этот инцидент. Об этом соучредитель и управляющий партнер GrowthUP Group, президент бизнес-акселератора GrowthUP Денис Довгополый написал в Facebook.

Что нужно знать:

Гороховский нарушил законодательство Германии и ЕС

Вероятное возмещение материального и морального ущерба может рассматриваться європейским судом

НБУ обратился в финучреждение за разъяснениями

По его словам, своим поступком Олег Гороховский нарушил, в частности, немецкое законодательство. Поэтому дело может рассматриваться по месту пребывания потерпевшей.

"Квартира подруги-словенки-студентки в Германии. Hromadske Monobank — зарегистрирован в Украине (АО "Универсал Банк"). Публикация — в соцсети Threads (Meta, юрисдикция ЕС — DSGVO)", — написал Довгополый.

Он добавил, что подобные действия против девушки подпадают под юрисдикцию ЕС. В частности, это нарушение:

BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) во взаимодействии с GDPR: лицо, находящееся в Германии, является субъектом защиты независимо от того, где зарегистрирован оператор. Вопросы экстерриториального применения GDPR — ст. 3(2): если банк оказывает услуги лицам в ЕС — применяется GDPR.

KUG (Kunsturhebergesetz), §22–23: публикация узнаваемого изображения лица без согласия — нарушение. Исключение "общественного интереса" здесь не применяется: клиент банка – не публичное лицо.

§201a StGB (Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs): распространение изображений, причиняющих вред репутации — уголовная ответственность до 2 лет лишения свободы.

Денис Долгополый

Также он отметил, что это и нарушение общеевропейского законодательства. Среди прочего это:

GDPR, ст. 5: принципы законности, минимизации, целевого ограничения. Верификационное фото собрано для KYC – публикация в соцсетях выходит за пределы целей сбора.

GDPR, ст. 6: отсутствует правовое основание для публикации (ни согласие, ни законный интерес не покрывают публичное раскрытие).

GDPR, ст. 9: если публикация сопровождается политическими суждениями по поводу личности — возможна квалификация как обработка специальных категорий данных (политические убеждения).

GDPR, ст. 83(4–5): штраф до 20 миллионов евро или 4% глобального оборота.

"Компетентный надзорный орган — BfDI (Федеральный уполномоченный по защите данных, Германия) или орган по месту головного офиса оператора. Украина — вне ЕС, поэтому BfDI может действовать напрямую", — написал Довгополый.

Дополнительные риски для СЕО Monobank

По словам Довгополого, это дело может содержать и дополнительные риски для Олега Гороховского. Среди таких, в частности:

Диффамация или клевета (Verleumdung, §187 StGB) — публичная приписка лицу пророссийских взглядов без доказательств с намерением нанести вред репутации.

Compliance-нарушения внутри банка: внутренние политики обработки данных клиентов, NDA сотрудников, регуляторные требования НБУ по KYC-процедурам (Постановление НБУ №65 от 2020 г.).

Потенциальный иск о моральном вреде в украинском суде (ст. 23 ГКУ) и/или в немецком (§823 BGB, §1004 BGB аналогично).

"Ключевая уязвимость кейса: СЕО банка лично как должностное лицо и публичный коммуникатор банка осуществил публикацию — формирующую прямую личную и корпоративную ответственность одновременно. Его заявление "не будет никакой защиты персональных данных" является задокументированным публичным признанием умысла", — подчеркнул Довгополый.

Как на скандал отреагировали в НБУ

В Национальном банке Украины (НБУ), в ответ на информационный запрос "Телеграфа", сообщили, что анализируют ситуацию и направили в "Монобанк" запрос о предоставлении объяснений относительно обстоятельств распространения информации, которая могла быть получена во время проведения процедур идентификации или верификации клиента и может составлять банковскую тайну

Отмечается, что НБУ сможет дать свою регуляторную оценку действиям банка после получения ответа от банка и анализа всех фактов. Регулятор традиционно не комментирует детали индивидуальных кейсов до завершения соответствующей оценки, поскольку вся информация, полученная при осуществлении надзорных действий, относится к банковской тайне.

В случае установления в ходе надзорных действий нарушений банком требований законодательства или нормативно правовых актов Нацбанк может применить предусмотренные законом меры влияния в банк. В частности, в случае выявления фактов нарушений банками требований банковского законодательства в части порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальным банком могут применяться меры воздействия, определенные "Положением о применении Национальным банком Украины мер воздействия, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины" от 17.08.2012 № 346 (с изменениями).

Ответ НБУ на запрос "Телеграфа"

Что спровоцировало скандал

9 марта 2026 года Олег Гороховский на своей странице в Threads опубликовал пост с подписью: "Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, чего заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая…".

Пост Гороховского. Скриншот: Threads

Позже он опубликовал еще один пост. В нем он высказался о публикации персональных данных клиента.

"У поклонников российского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных. После 12 лет войны мы не можем гарантировать защиту данных коллаборантам", — написал Гороховский.

Пост Гороховского. Скриншот: Threads

На самом деле ситуация возникла из-за флага, которое было за спиной девушки. Хотя она утверждает, что это не российский флаг, как подумали в банке, а флаг Словении. Она опубликовала фотографию в соцсетях, где показала его полностью. С правой стороны он действительно похож на символику РФ.

"Хочу сказать одно: это флаг Словении. Этот человек (Гороховский, — ред.) не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение. Я ни в коем случае не поддерживаю страну-агрессора. У меня воюет вся моя семья. Я родилась в Украине и люблю ее", — написала девушка и добавила, что в 2023 году она вместе с мамой переехала в Словению, а в 2024 году они перебрались в Германию.

Пост Карины Кольб

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за скандала вокруг Monobank у Threads появился новый тренд. Люди режут карты и уходят к конкурентам.