Пачка сигарет через день может стоить тысячи гривен в год

В Украине до сих пор немало курильщиков, несмотря на запрет на курение в общественных местах. Стоимость пачки сигарет колеблется в пределах 130-150 гривен.

"Телеграф" подсчитал, на сколько нужно отказаться от этой привычки, чтобы накопить денег на отдых в Украине. Предполагаем, что тратится пачка сигарет на два дня.

Для отдыха выбрали пакетное предложение — автобусный тур из Львова в Карпаты и Закарпатье с двухразовым питанием в неделю. Жилье – отели в селах Ясиня и Пилипец. За недельную поездку туроператор просит 8500 грн. Для того чтобы накопить такую сумму, нужно от 113 до 130 дней воздерживаться от курения и не покупать сигареты.

Заметим, что через 113–130 дней (отсчитывая с сегодняшнего дня, 12 марта 2026 года) как раз будет середина лета:

Через 113 дней будет 3 июля 2026 года

будет Через 130 дней будет 20 июля 2026 года.

Если же автобусный тур не подходит, и хочется больше покоя и оздоровления, можно посетить санаторий. В зависимости от расположения и перечня услуг пребывание в санатории обойдется от 1200 до 3000 грн в среднем за сутки. Чтобы собрать на один день санатория, нужно не курить от 16 до 46 дней в зависимости от выбранной цены. При полном отказе от привычки на 11 месяцев или несколько лет можно сэкономить сумму, которая покроет 21 день в санатории с питанием и лечением.

