"Лех" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Горняки попытаются пройти польский клуб в еврокубках
В четверг, 12 марта, донецкий клуб сыграет первую игру 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Шахтер" на выезде встретится с польским "Лехом".
Что нужно знать
- "Шахтер" и "Лех" проведут первый матч
- Ответная игра пройдет 19 марта
- Победителя ждет "Алкмаар"/"Спарта"
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Лех" — "Шахтер". Начало игры в 19:45 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция матча "Лех" — "Шахтер" (обновляется)
"Лех" примет "Шахтер" в Познани (Польша) на одноименном стадионе. Букмекеры не сумели выделить фаворита в этой встрече, правда, в 2-матчевом противостоянии специалисты ставят на Горняков. Добавим, что игру "Лех" — "Шахтер" покажут в Украине.
Напомним, "Шахтер" стартовал в еврокубках в первом отборочном раунде Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В финале квалификации дончане с большими проблемами прошли швейцарский "Серветт" (1:1, 1:2).
"Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).